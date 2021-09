Media: mudżahedini z Doliny Pandższiru zaproponowali rozejm talibom

Rzecznik talibów poinformował w niedzielę, że ich oddziały weszły tego dnia do Bazaraku, stolicy afgańskiej prowincji Pandższir, jedynego obecnie w Afganistanie ogniska oporu przeciwko talibom. Tamtejsi mudżahedini zaproponowali im w nocy z niedzieli na poniedziałek rozejm i wycofanie się. W zamian zaoferowali wstrzymanie wszelkich swoich działań militarnych - informuje agencja AFP.

Mudżahedini, których reprezentuje Narodowy Front Oporu (NRF), mieli w ciągu ostatnich dni zażartych walk ponieść ciężkie straty. Według wpisu Frontu na Twitterze zginął m. in. ich rzecznik, znany afgański dziennikarz Fahim Daszti i generał Abdul Wudod Zara.

Propozycja rozejmu

Przywódca Narodowego Frontu Oporu Ahmad Masud oświadczył w mediach społecznościowych, że wcześniej propozycję rozejmu zgłosili talibowie oraz, że ją przyjął. Według Masuda to mudżahedini zadali talibom dotkliwe straty.

"NRF zasadniczo zgadza się rozwiązać obecny problem, niezwłocznie położyć kres walkom oraz wznowić negocjacje" - napisał na Facebooku Masud. "By osiągnąć trwały pokój, NRF jest gotów do zawieszenia broni pod warunkiem, że talibowie zaprzestaną ataków na Pandższir i (część sąsiedniej prowincji) Andarab" - dodał. Przed tym oświadczeniem media afgańskie przekazały informację, że rada ulemów, muzułmańskich uczonych, wezwała talibów do rozpoczęcia rozmów i zakończenia walk w Dolinie Pandższiru.