Talibowie: weszliśmy do stolicy Pandższiru. Ahmad Masud gotowy do rozmów

Rzecznik talibów poinformował w niedzielę, że oddziały bojowników weszły tego dnia do Bazaraku, stolicy afgańskiej prowincji Pandższir. Następnie przywódca Narodowego Frontu Oporu (NRF) Ahmad Masud oświadczył w mediach społecznościowych, że przyjął talibską propozycję rozmów w sprawie rozejmu.

"NRF zasadniczo zgadza się rozwiązać obecny problem, niezwłocznie położyć kres walkom oraz wznowić negocjacje" - napisał na Facebooku przywódca Narodowego Frontu Oporu Ahmad Masud. "By osiągnąć trwały pokój, NRF jest gotów do zawieszenia broni pod warunkiem, że talibowie zaprzestaną ataków na Pandższir i (część sąsiedniej prowincji) Andarab" - dodał. Przed tym oświadczeniem, media afgańskie przekazały informację, że rada ulemów, muzułmańskich uczonych, wezwała talibów do rozpoczęcia rozmów i zakończenia walk w Dolinie Pandższiru.