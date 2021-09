Nie zdobyli jej sowieci, talibowie próbują po raz drugi. Co wiemy o Dolinie Pandższiru?

Tymczasem bojownicy z Narodowego Frontu Obrony (NFR) zadeklarowali, że kontynuują walki i wycofali się w trudno dostępne rejony w górach. - To nieprawda, talibowie nie opanowali Pandższiru, ich deklaracje są bezpodstawne - powiedział w poniedziałek stacji BBC rzecznik NRF Ali Maisam Nazary. Przywódca NFR Ahmad Masud wezwał do "narodowego powstania" przeciw talibom. - Gdziekolwiek jesteście, w kraju czy poza nim, wzywam was do narodowego powstania o godność, wolność i dobrobyt naszego państwa - mówił.