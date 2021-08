Ćwiczenia rosyjskich wojsk na granicy z Afganistanem. Moskwa zwiększa skalę manewrów

Rosja zapowiedziała, że wyśle dodatkowych 800 żołnierzy, by wzięli oni udział w ćwiczeniach rosyjskich wojsk przy granicy z Afganistanem. Moskwa planuje także użyć w trakcie manewrów dwa razy więcej sprzętu niż pierwotnie planowano - podała w poniedziałek agencja Interfax, powołując się na rosyjskie ministerstwo obrony.

Talibowie rosną w siłę

Odkąd ogłoszono, że prawie wszystkie obce wojska odejdą z Afganistanu do września, talibowie osiągnęli szybkie zwycięstwa na obszarach wiejskich, zajęli także niektóre przejścia graniczne i otaczają stolice prowincji. W niedzielę BBC donosiło, że islamiści wkroczyli do części Heratu, Lashkar Gah i Kandaharu próbując odbić je z rąk sił rządowych. Według brytyjskiej stacji los tych kluczowych miast może być decydujący w obliczu obaw o kryzys humanitarny i o to, jak długo afgańska armia będzie w stanie wytrzymać ofensywę talibów.