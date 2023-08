Mur rozerwała eksplozja, do środka wdarli się talibowie. Mija 10 lat od ataku na polską bazę w Ghazni

28 sierpnia 2013 roku przed godz. 16, przy wschodniej granicy bazy, kierowca ciężarówki, która podjechała pod sam mur, zdetonował ładunki wybuchowe. Wybuch stworzył około 20-metrową wyrwę. - To była ogromna eksplozja. Byłem wtedy w swoim campie, w którym na co dzień pracowałem. Siła wybuchu poruszyła dachem naszego budynku. Początkowo nie wiedzieliśmy, co się stało, czy nastąpił jakiś wypadek, czy rakieta uderzyła bezpośrednio w budynek. Nad bazą uniosła się chmura pyłu i dymu, efekt eksplozji - relacjonuje płk Nawrocki. - Pierwsze, co zrobiłem, było sprawdzenie, gdzie są członkowie mojego zespołu. Baza była rozległym terenem, o obwodzie ok. 5-6 kilometrów. Kilka osób było poza naszym campem, natychmiast wysłałem cześć ludzi w pojazdach opancerzonych, by pozbierali resztę teamu pracującą lub odpoczywającą, w różnych jej częściach. Równolegle zaczęliśmy szykować się do obrony przed ewentualnym atakiem tzw. insajderów, czyli zamachowców, którzy wtargnęli do bazy. Szybko okazało, że było to działanie słuszne, bo przez wyrwę w murze od razu przedarło się kilku napastników. Rozpoczęła się regularna walka na terenie bazy - mówi oficer kontrwywiadu.