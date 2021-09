Afganistan. Atak USA przy użyciu drona w Kabulu. Stany Zjednoczone przepraszają i przyznają, że zginęli cywile

Pod koniec sierpnia, na kilka dni przed ostatecznym wyjściem wojsk amerykańskich z Afganistanu, Stany Zjednoczone przeprowadziły atak z użyciem drona , w którym według USA zniszczony miał zostać pojazd wypełniony materiałami wybuchowymi, kierujący się na lotnisko w Kabulu. Do ostrzału doszło w dzielnicy mieszkalnej miasta. Według świadków i lokalnych mediów rakieta uderzyła w prywatny dom. Po ataku amerykańskie wojsko potwierdziło, że pojawiły się doniesienia o stratach wśród cywilów.

USA przyznają, że atak drona w Kabulu zabił 10 cywilów

Dowództwo Centralne sił USA (CENTCOM) przyznało w piątek, że atak zabił 10 cywilów. Byli to pracownik pomocy humanitarnej Zamairi Akmadhi i dziewięciu członków jego rodziny, w tym siedmioro dzieci. Najmłodsze dziecko, Sumaya, miało dwa lata. Jeden z zabitych, Ahmad Naser, był tłumaczem sił amerykańskich. Inne ofiary pracowały wcześniej dla organizacji międzynarodowych i posiadały wizy umożliwiające im wjazd do USA.

W pewnym momencie dron inwigilacyjny zobaczył, że mężczyźni ładują do bagażnika samochodu coś, co wyglądało na materiały wybuchowe. Okazało się jednak, że były to pojemniki z wodą.