Była na świecie zaledwie trzy godziny, podczas ataku na szpital dostała dwie kule. Przeżyła

Najmłodsza osoba, która przeżyła atak. Jej mama została zabita

"Nie mogę sobie wyobrazić niczego bardziej tchórzliwego"

Jak relacjonują brytyjskie media, w tym samym czasie jej ojciec Rafiullah brał udział w pogrzebie swojej żony, matki trójki dzieci. - We wtorkowy poranek cały mój świat, moje życie się skończyło. Jestem szczęśliwy, że moja córka przeżyła, ale straciłem żonę - powiedział Rafiullah w rozmowie z "The Times".

"Przyszli zabić matki"

Jeden z oddziałów położniczych kabulskiego szpitala prowadzony jest przez organizację humanitarną Lekarze bez Granic (MSF). Szef stowarzyszenia w Afganistanie Frederic Bonnot opowiedział BBC o tym ataku. - To, co widziałem na oddziale położniczym, to było regularne strzelanie do matek - mówił. Dla Bonota oznacza to jedno: to nie była pomyłka. - Przyszli zabić matki - powiedział.