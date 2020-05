"Przyszli zabić matki". Dramatyczny przebieg ataku na szpital położniczy

- To, co widziałem na oddziale położniczym, to było regularne strzelanie do matek - powiedział szef Lekarzy bez Granic w Afganistanie Frederic Bonnot, opowiadając o dramatycznym przebiegu wtorkowego ataku na szpital położniczy w Kabulu. - Ten kraj jest niestety przyzwyczajony do oglądania tragicznych wydarzeń, ale to, co wydarzyło się we wtorek, jest nie do opisania - dodał.