Uzbrojeni napastnicy wdarli się na kampus, otworzyli ogień do studentów. Kilkanaście osób zabitych, wielu rannych

Uzbrojeni w broń palną napastnicy zaatakowali w poniedziałek kampus uniwersytetu w Kabulu, zabijając co najmniej 19 osób i raniąc ponad 20. Interweniowały siły afgańskie i amerykańskie, a walki trwały kilka godzin. Atak potępiła Unia Europejska.

Według władz Afganistanu w ataku na uniwersytet w Kabulu w poniedziałek zginęło co najmniej 19 osób, a 22 zostały ranne. Na kampusie doszło do kilkugodzinnej strzelaniny między grupą nieznanych napastników a siłami bezpieczeństwa, wspieranymi przez Amerykanów. Rzecznik ministerstwa spraw wewnętrznych Tarik Arian poinformował, że atak przeprowadziło trzech napastników oraz że wszyscy oni zginęli.

Atak na kampus poprzedził wybuch - przekazywali naoczni świadkowie. - Strzelali do każdego studenta, którego widzieli – relacjonował agencji Reutera Fathullah Moradi. On sam, wraz z kilkoma przyjaciółki, zbiegł z kampusu przez jedną z bram.

Atak na uniwersytecie w Kabulu

- Nie wiemy, czy mamy do czynienia ze skoordynowanym atakiem czy czymś innym - powiedział Tarik Arian. Do ataku nie przyznali się talibowie, tożsamość sprawców nie jest na razie znana - napisał Reuter. Arian określił ich jako "wrogów Afganistanu i edukacji".

Według BBC do ataku doszło niedługo przed otwarciem na kampusie irańskich targów książki. Irańska agencja prasowa ISNA przekazała w niedzielę, że w inauguracji imprezy planowany jest udział ambasador Iranu w Afganistanie. Mieli też w niej uczestniczyć wysocy urzędnicy afgańscy. Na razie nie jest jasne, czy dyplomata i przedstawiciele afgańskich władz zjawili się w poniedziałek na targach.

Unia Europejska potępiła atak w Kabulu

Atak na Uniwersytet w Kabulu to nikczemny akt terroryzmu, Unia Europejska potępia go z całą mocą - oświadczyła w poniedziałek rzeczniczka Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych Nabila Massrali.

- Ten atak terrorystyczny jest drugą napaścią na placówkę edukacyjną w Kabulu w ciągu mniej niż dziesięciu dni (...). Nie tylko celowano w niewinnych cywilów, głównie młodych ludzi, ale również zaatakowano przyszłość Afganistanu. Dzisiejsi uczniowie są liderami jutra - podkreśliła rzeczniczka. Jak zaznaczyła, branie na cel niewinnych cywilów jest naruszeniem międzynarodowego prawa humanitarnego. Dodała, że sprawców należy pociągnąć do odpowiedzialności. UE wezwała do natychmiastowego zaprzestania ataków.

Terroryzm w Afganistanie

W Kabulu 24 października doszło do samobójczego zamachu bombowego przed centrum edukacyjnym. Według finalnych ustaleń, zginęły 24 osoby, w większości uczniowie, a ponad 100 zostało rannych. Do ataku na tę prowadzoną w dzielnicy zamieszkanej przez społeczność szyicką instytucję przyznało się dżihadystyczne sunnickie tzw. Państwo Islamskie (IS).