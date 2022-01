Atak amerykańskiego drona w Kabulu, zginęli afgańscy cywile. Pentagon pokazał nagranie

W środę Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych udostępniło nagrania, na których zarejestrowano moment ataku. Odtajnienie materiału nastąpiło po pozwie wniesionym przez dziennik "New York Times" z artykułu o wolności dostępu do informacji. To z kolei poprzedziły zapowiedzi Pentagonu, że żaden z żołnierzy zaangażowanych w atak nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.