Dwie równoległe ceremonie. Zwycięzca i przegrany ogłosili się prezydentami

Afganistan pogrążył się w "kryzysie konstytucyjnym" - pisze AFP. Zarówno zwycięzca wyborów prezydenckich, dotychczasowy szef państwa Aszraf Ghani, jak i jego rywal, premier Abdullah Abdullah zostali w poniedziałek zaprzysiężeni na prezydenta. Odbyło się to podczas dwóch odrębnych uroczystości. Dotychczasowy szef rządu kwestionuje wyniki październikowego głosowania i twierdzi, że to on je wygrał.