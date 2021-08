Ahmad Masud, syn legendarnego przywódcy mudżahedinów, postawił warunki talibom

Ahmad Masud, syn zabitego w 2001 roku przywódcy mudżahedinów i Sojuszu Północnego Ahmada Szaha Masuda, oświadczył, że jest gotów nawiązać dialog z talibami. Dodał, że jeśli islamiści odrzucą jego propozycję, wojna będzie "nieunikniona". Zaznaczył, że on i jego sojusznicy - których ma w innych częściach kraju - bronią całego Afganistanu.

Według saudyjskiej telewizji Al-Arabija Ahmad Masud powiedział też, że jest skłonny wybaczyć talibom zamordowanie jego ojca, jeśli zapewnią w Afganistanie pokój i bezpieczeństwo. Wezwał do utworzenia rządu, w którym islamiści mieliby swój udział, ale stworzyliby struktury wraz z innymi siłami politycznymi i etnicznymi. Podkreślił jednocześnie, że nie zamierza oddać im kontrolowanych przez siebie terenów.

W niedzielnej rozmowie z agencją Reutera Masud podkreślił, że on i jego sojusznicy chcą, by "talibowie zrozumieli, że jedyną drogą naprzód jest droga negocjacji". Powiedział, że "nie chce, by rozpętała się wojna", ale jest na nią gotowy i sprzymierzone z nim siły - m.in., jak stwierdził, byli wojskowi, lokalne milicje i różne grupy etniczne - "chcą stawić opór każdej totalitarnej władzy".