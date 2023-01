Duda: przedstawiciele instytucji unijnych powinni przestać wycierać sobie usta frazesami o praworządności

- Przestępstwa ewidentne, praktycznie rzecz biorąc, wykryte przez prokuraturę, bo to nie instytucje europejskie wykryły te przestępstwa, tylko prokuratura belgijska, współdziałając bodaj chyba z francuską prokuraturą, wykryły ten proceder przestępczy. Powinni z tego wyciągnąć wnioski. Zamiast pouczać innych, może zaczęliby zajmować się praworządnością we własnym łonie - oświadczył.

Afera korupcyjna w Parlamencie Europejskim

Wspomniana afera ujrzała światło dzienne w grudniu 2022 roku wraz z aresztowaniem byłej wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego Evy Kaili, która jest podejrzewana o branie łapówek od Kataru. Jej adwokat Michalis Dimitrakopoulus informował w grudniu, że obrona złożyła wniosek o to, aby Greczynka zeznawała z wolnej stopy, z użyciem nadzoru elektronicznego, jednak prokuratura się do niego nie przychyliła. W efekcie Kaili pozostanie w areszcie tymczasowym w Belgii co najmniej do 22 stycznia.