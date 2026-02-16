Wczoraj zatrzymanie, dziś zarzuty. Były minister i afera "Midas"

Afera korupcyjna "Midas". Były minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko usłyszał zarzuty Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałkowym komunikacie Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) przekazała, że pod kierownictwem procesowym jej prokuratora detektywi z Narodowego Biura Antykorupcyjnego (NABU) poinformowali o nowym podejrzeniu w sprawie o kryptonimie "Midas".

"Chodzi o byłego ministra energetyki Ukrainy (w latach 2021–2025). Zarzucono mu pranie pieniędzy oraz udział w organizacji przestępczej" - podano w komunikacie.

Dzień wcześniej - na wniosek NABU - Herman Hałuszczenko został zatrzymany przy próbie opuszczenia kraju. Doszło do tego na granicy z Polską.

Herman Hałuszczenko Źródło: CHRIS J. RATCLIFFE/EPA/PAP

Fundusz, "inwestycje" i prestiżowe szkoły

W komunikacie SAP poinformowano, że w 2021 roku - gdy Hałuszczenko rozpoczął pracę na stanowisku ministra energetyki - na wyspie Anguilla na Morzu Karaibskim z inicjatywy uczestników organizacji przestępczej zarejestrowano fundusz, który miał przyciągnąć około 100 milionów dolarów "inwestycji". Wśród "inwestorów" funduszu była rodzina Hałuszczenki.

"Materiały uzyskane w Ukrainie oraz w trybie międzynarodowej współpracy z właściwymi organami szeregu państw wskazują, że w okresie przebywania podejrzanego na stanowisku, za pośrednictwem jego zaufanej osoby, znanej jako 'Roket', organizacja przestępcza otrzymała ponad 112 mln dolarów w gotówce z nielegalnej działalności w sektorze energetycznym" - czytamy.

Środki te legalizowane były poprzez różne instrumenty finansowe, w szczególności kryptowaluty oraz "inwestowanie" w fundusz. Ustaliło też, że na rachunki funduszu, którymi dysponowała rodzina podejrzanego, przekazano ponad 7,4 miliona dolarów. Ponadto ponad 1,3 miliona franków szwajcarskich i 2,4 miliona euro wydano w gotówce oraz przekazano rodzinie bezpośrednio w Szwajcarii.

"Część tych środków przeznaczono na opłacenie nauki dzieci w prestiżowych placówkach w Szwajcarii oraz zdeponowano na rachunkach byłej żony [podejrzanego - red.]. Pozostałą część złożono na lokacie, z której rodzina wysokiego rangą urzędnika otrzymywała dodatkowy dochód, a także przeznaczała go na własne potrzeby" - zaznaczyła SAP.

Afera korupcyjna "Midas"

W listopadzie NABU i SAP ujawniły rozległy system korupcyjny w ukraińskiej energetyce. Według ustaleń śledczych jego uczestnicy pobierali od kontrahentów państwowego operatora elektrowni jądrowych Enerhoatomu łapówki w wysokości od 10 do 15 procent wartości kontraktów. Nielegalne środki miały być legalizowane przez tak zwany back office w centrum Kijowa, przez który - jak ustalono - przeszło około 100 milionów dolarów.

Zatrzymano pięć osób, a siedmiu innym postawiono zarzuty. W śledztwie, które toczy się pod kryptonimem "Midas", figuruje nazwisko Tymura Mindicza, biznesmena i współpracownika prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Mindicz, który ukrywa się za granicą, uważany jest za organizatora całego procederu. NABU podało także, że udokumentowano, jak członkowie organizacji przestępczej przekazywali pieniądze byłemu wicepremierowi Ołeksijowi Czernyszowowi.

Prokuratorzy SAP informowali, że Mindicz nawiązał kontakty z ówczesnym ministrem energetyki (do 17 lipca 2025 roku), a późniejszym ministrem sprawiedliwości - Hałuszczenką. Za jego pośrednictwem Mindicz miał sprawować kontrolę nad przepływami finansowymi w sektorze gazowym i energetycznym Ukrainy. Hałuszczenko miał korzystać z usług Mindicza w celu prania pieniędzy za pośrednictwem pełnomocnika doradcy ministra energetyki Ihora Myroniuka.

OGLĄDAJ: Optymizm USA i realna szansa na rozejm w Ukrainie? Ekspert OSW: to polityczna narracja

Opracowała Kamila Grenczyn