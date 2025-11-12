Co Epstein pisał o Trumpie? "Oczywiście wiedział o dziewczynach"

Ofiary Jeffreya Epsteina zabrały głos. Wystąpiły w Kongresie i przed budynkiem Kapitolu Źródło: Anna Czerwińska/Fakty TVN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę demokraci z Izby Reprezentantów opublikowali korespondencję Jeffreya Epsteina, w której wielokrotnie pada nazwisko prezydenta USA Donalda Trumpa. Trzy maile z lat 2011-2019 rzucają nowe światło na związki Trumpa z Epsteinem i to, czy Trump zdawał sobie sprawę z jego przestępczej działalności.

Wiadomości są częścią materiałów o Epsteinie, badanych od miesięcy przez kongresową komisję śledczą zajmującą się zmarłym w 2019 amerykańskim przestępcy seksualnym.

E-mail Jeffreya Epsteina z 2011, w którym pisze, że Trump spędził "wiele godzin" z jedną z jego ofiar.jpg Źródło: Reuters

Trump w korespondencji Epsteina

Pierwszy opublikowany mail pochodzi z 2011 roku. Jest to wiadomość, którą Epstein napisał do Ghislaine Maxwell, skazanej cztery lata temu za pomoc w wykorzystywaniu seksualnym i handlu nieletnimi. Pisze w niej, że ofiara, której imię zostało utajnione, "spędziła wiele godzin z nim [Donaldem Trumpem -red.] w moim domu."

Epstein pisze również, że "to Trump jest tym psem, który nie szczekał". "Wydaje się to oznaczać, że Trump nie ujawnił szczegółów dotyczących działalności Epsteina" - wskazuje portal Politico.

Z kolei w wiadomości z 2019 roku, przesłanej przez Epsteina do dziennikarza Michaela Wolffa, pisał on, że "oczywiście on [Donald Trump - red.] wiedział o dziewczynach, ponieważ poprosił Ghislaine, żeby przestała (...)".

Donald Trump i jego ówczesna dziewczyna - przyszła żona - Melania Knauss oraz Jeffrey Epstein i jego partnerka Ghislaine Maxwell. Zdjęcie wykonano w klubie Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie 12 lutego 2000 roku Źródło: Davidoff Studios/Getty Images

Biały Dom reaguje

W odpowiedzi na te doniesienia głos w środę zabrał Biały Dom. Rzeczniczka prasowa Karoline Leavitt stwierdziła, że "demokraci tworzą fałszywą narrację w celu oczernienia prezydenta Trumpa". - "Anonimowa ofiara", o której mowa w tych e-mailach, to nieżyjąca już Virginia Giuffre, która wielokrotnie powtarzała, że ​​prezydent Trump nie był zamieszany w żadne przestępstwo i "nie mógł być dla niej bardziej przyjacielski" podczas ich ograniczonych kontaktów - powiedziała Leavitt.

Komisja śledcza chwilę później opublikowała 20 tysięcy stron dokumentów otrzymanych od spadkobierców Epsteina. Ich treść jest dopiero analizowana. W komisji większość mają republikanie, którzy chcą w ten sposób przeciwdziałać próbom "selektywnego wyboru faktów" przez demokratów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD