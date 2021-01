Administracja Bidena zapowiedziała ścisłą współpracę z Izraelem

Doradca prezydenta Joe Bidena do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan poinformował w niedzielę, że Stany Zjednoczone będą blisko współpracować z Izraelem w sprawach bezpieczeństwa. USA popierają też porozumienie normalizujące stosunki tego kraju z innymi państwami arabskimi.

Izrael otworzył ambasadę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Resort spraw zagranicznych Izraela przekazał w oświadczeniu, że ambasada będzie mieściła się w tymczasowym biurze, podczas gdy przygotowywana jest stała siedziba. Szefem misji został Ejtan Nae, były izraelski ambasador w Turcji. Ma on sprawować tę funkcję do czasu powołania przez rząd oficjalnego ambasadora. To najprawdopodobniej nastąpi po marcowych wyborach parlamentarnych.