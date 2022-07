10-latka została zgwałcona. Odmówiono jej aborcji, bo trzy dni wcześniej zmieniły się przepisy

Dziesięcioletnia dziewczynka ze stanu Ohio padła ofiarą gwałtu. Lekarze odmówili jej jednak przeprowadzenia aborcji, ponieważ kilka dni wcześniej zaostrzono w tym stanie przepisy aborcyjne. Zmiana przepisów jest pokłosiem czerwcowego wyroku amerykańskiego Sądu Najwyższego, który unieważnił orzeczenie ustanawiające powszechne prawo do przerywania ciąży.

24 czerwca amerykański Sąd Najwyższy unieważnił przełomowe orzeczenie z 1973 roku dające powszechne prawo do dokonywania aborcji przed osiągnięciem przez płód przeżywalności. W rezultacie decyzja o legalności aborcji należy teraz do władz poszczególnych stanów. Niektóre z nich już zaostrzyły lub niemal wyeliminowały prawo do aborcji.