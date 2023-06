"Personel medyczny niechętnie lub opieszale przeprowadza ratujące życie operacje". Zagraniczne media o protestach w Polsce

czytaj dalej

Inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę trwa od 477 dni. Dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi przybył do okupowanej przez Rosjan Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej - poinformował w czwartek ukraiński operator energii jądrowej Enerhoatom. Grossi miał przyjechać do elektrowni już w środę, jednak zostało to przełożone ze względów bezpieczeństwa. Podczas wizyty zaplanowano między innymi przeprowadzenie rotacji stacjonującej w elektrowni misji MAEA i zwiększenie liczby jej członków z czterech do sześciu. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.