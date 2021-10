Abolhassan Banisadr nie żyje. Był pierwszym prezydentem Iranu po rewolucji

Wybrany na prezydenta w 1980 roku, Abolhassan Banisadr został postawiony w stan oskarżenia 16 miesięcy po objęciu urzędu za kwestionowanie rosnącej potęgi duchownych. Uciekł do Francji, gdzie przez krótki czas był częścią grupy oddanej próbie obalenia władz duchownych.

Droga do prezydentury i problemy u władzy

W latach 60. Banisadr został uwięziony w Iranie za sprzeciw wobec monarchy tego kraju, szacha. Następnie uciekł do Francji, gdzie dołączył do świty ajatollaha Ruhollaha Chomeiniego, stając się jednym z jego bliskich przyjaciół i doradców. W czasie rewolucji wrócili razem do Teheranu.