Był uczestnikiem misji Apollo-8. 90-letni astronauta zginął w katastrofie lotniczej

Świadek katastrofy Philip Person powiedział telewizji King-TV, że widział wypadek - podała BBC. Jego zdaniem "samolot zaczął robić coś, co wyglądało na pętlę, po czym został odwrócony". - Nie mogłem uwierzyć w to, co miałem przed oczami –mówił Person. - Wyglądało to jak w filmie, z efektami specjalnymi. Z wielką eksplozją, płomieniami i w ogóle - relacjonował.