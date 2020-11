"Codziennie doświadczamy antysemickiej nagonki i przemocy" - napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas w przypadającą 9 listopada 82. rocznicę Nocy kryształowej. Odniósł się także do innej, ważnej rocznicy, obchodzonej w tym dniu - 31. rocznicy obalenia Muru Berlińskiego.

"Kiedy 82 lata temu płonęły synagogi, wielu się przyłączyło, inni klaskali, najczęściej obserwowali. Jak postępujemy dzisiaj, gdy doświadczamy antysemityzmu w życiu codziennym? Wstań i zaangażuj się, to jedyny sposób, więc: nigdy więcej! #Reichspogromnacht" - napisał Maas na Twitterze.

Ulice, zasypane odłamkami szkła i kryształów

Mianem Nocy kryształowej (Kristallnacht) określa się pogrom Żydów w Niemczech zainicjowany przez nazistowskie władze w nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku. W jego wyniku zamordowano 91 Żydów, spalono 171 synagog, splądrowano 8 tysięcy sklepów, a około 30 tysięcy Żydów deportowano do obozów koncentracyjnych.

Ulice niemieckich miast zostały zasypane odłamkami szkła i kryształów ze zniszczonych żydowskich mieszkań i sklepów, stąd też nazwa pogromu. Druga teoria co do nazwy mówi o "krystalizacji", czyli oczyszczeniu narodu niemieckiego z przedstawicieli innych narodów, przede wszystkim Żydów. Niemcy nie tylko przyzwolili na prześladowania ludności żydowskiej, ale również nadali im zorganizowany charakter.

Raport w sprawie antysemityzmu

Federalny Urząd Ochrony Konstytucji w Niemczech w sierpniu tego roku wydał raport, z którego wynika, że antysemityzm jest szeroko rozpowszechniony we wszystkich ekstremistycznych grupach. Wrogość wobec Żydów jest obecna wśród prawicowych ekstremistów, w ekstremizmie islamskim, oraz w ekstremizmie lewicowym - podano w raporcie.

31. rocznica obalenia Muru Berlińskiego

Również w poniedziałek Heiko Maas twittował o rocznicy obalenia Muru Berlińskiego: "#9 Listopad to najciemniejsze i najszczęśliwsze chwile w naszej historii. To, że mogliśmy w tym roku świętować 30-lecie naszej jedności, zawdzięczamy odważnym ludziom pokojowej rewolucji, którzy zburzyli mur 31 lat temu. Dziękuję" - napisał.

Mur Berliński to jeden z symboli zimnej wojny i podziału Niemiec. Od 13 sierpnia 1961 roku do 9 listopada 1989 roku oddzielał Berlin Zachodni od Berlina Wschodniego i NRD. Był to system umocnień o długości około 156 kilometrów.