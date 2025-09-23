Trump o "pustych słowach" ONZ, wojnie w Ukrainie, celach Hamasu i "szwindlu" klimatycznym

Trump: ONZ po prostu dla nas nie działa Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

TRANSMISJĘ 80. SESJI ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ONZ MOŻNA OGLĄDAĆ W TVN24+ I NA ANTENIE TVN24 BIS

Po południu we wtorek rozpoczęła się 80. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydent USA Donald Trump przekonywał, że po powrocie na urząd udało mu się zakończyć siedem wojen, a |niestety we wszystkich przypadkach ONZ nawet nie próbował pomóc".

- Zakończyłem siedem wojen, rozmawiałem z przywódcami każdego z tych krajów i nigdy nie otrzymałem telefonu od Organizacji Narodów Zjednoczonych z ofertą pomocy w sfinalizowaniu porozumienia - mówił.

Dodał, że w pewny momencie "uświadomił sobie, że ONZ po prostu dla nas nie działa". - Jaki jest w ogóle cel istnienia ONZ? ONZ ma taki ogromny potencjał, zawsze to mówiłem. Ma ogromny potencjał, ale nawet nie zbliża się do tego, żeby z niego korzystać. W większości przypadków wszystko, co ONZ robi, to bardzo mocne słowa, których nigdy się nie trzyma - komentował.

Jego zdaniem są to "puste słowa". - A puste słowa nie rozwiązują problemu z wojną. Jedyne, co wojnę rozwiązuje, to działania - dodał Trump.

- Wszyscy mówią, że powinienem dostać Pokojową Nagrodę Nobla za każdą z tych rzeczy. Ale dla mnie prawdziwą nagrodą byliby synowie i córki, którzy dorastają z ojcami i matkami. Bo miliony ludzi giną w tych strasznych i potwornych wojnach. Mnie nie chodzi o nagrody, chodzi mi o ratowanie ludzi - dodał.

Trump o perspektywie nałożenia ceł na Rosję

Trump przekonywał, że ciężko pracował, żeby zakończyć wojnę w Ukrainie. - Myślałem, że z tych siedmiu wojen, które zakończyłem, to będzie najłatwiejsze z powodu moich relacji z prezydentem (Rosji, Władimirem) Putinem, które zawsze były dobre. Myślałem, że to będzie najprostsze, ale wiecie, jak na wojnie, nigdy nie wiadomo, co się stanie. Zawsze jest masa niespodzianek, dobrych i złych - powiedział.

Jak mówił, "wszyscy myśleli, że Rosja wygrałaby tę wojnę w trzy dni". - Ale nie wygrała - zaznaczył. - Rosja przez to nie wygląda dobrze, wygląda źle - dodał Trump.

Powtórzył wygłaszany już wcześniej przez siebie pogląd, że "ta wojna nigdy by się nie zaczęła, gdyby był prezydentem". - To jest wojna, która nigdy nie powinna była się wydarzyć - dodał.

Trump przekonywał też, że "Chiny i Indie są podstawowymi sponsorami trwającej wojny poprzez ciągłe kupowanie rosyjskiej ropy". - Ale niestety nawet kraje NATO nie odcięły dużej części rosyjskiej energetyki - zaznaczył.

- Jeśli Rosja nie będzie gotowa do zawarcia porozumienia kończącego wojnę, Stany Zjednoczone są w pełni gotowe nałożyć bardzo surowe cła, które, jak sądzę, bardzo szybko powstrzymałyby rozlew krwi. Jednak aby te cła były skuteczne, państwa europejskie – wszyscy tu zgromadzeni - musiałyby dołączyć do nas i przyjąć dokładnie te same środki - powiedział Trump.

Prezydent USA stwierdził też, że kiedy niedawno dowiedział się o tym, że państwa europejskie nadal kupują rosyjską ropę naftową, był wściekły.

Uznanie Palestyny. Trump: cel części członków Hamasu

Trump podkreślał, że "musimy zakończyć wojnę w Gazie". - Natychmiastowo trzeba wynegocjować pokój - mówił. Apelował też o uwolnienie wszystkich zakładników.

- Niestety Hamas wielokrotnie odrzucał rozsądne propozycje zawarcia pokoju. - ocenił. Amerykański lider stwierdził też, że jednostronne uznanie Palestyny przez niektóre państwa jest nagrodą dla Hamasu.

- Jakby po to, by podsycić konflikt, część tej organizacji dąży do jednostronnego uznania państwa palestyńskiego. Nagroda dla terrorystów z Hamasu za ich okrucieństwa byłaby zbyt wielka - powiedział Trump.

Trump o niekontrolowanej migracji. "Wasze kraje są rujnowane"

Dalej prezydent przekonywał też, że "ONZ nie tylko nie rozwiązuje problemów, ale wręcz przeciwnie (...) - stwarza nowe problemy do rozwiązania".

- Najlepszym przykładem jest najważniejszy problem polityczny naszych czasów: kryzys niekontrolowanej migracji - stwierdził Trump. - Wasze kraje są rujnowane (...). Wasze kraje idą do piekła - mówił.

- ‎Państwa muszą mieć możliwość ochrony swoich społeczności (...) przed ludźmi, których nigdy wcześniej nie widziały, z innymi zwyczajami, religiami i wszystkim innym, gdzie migranci naruszają prawo. (...) W wielu przypadkach powinni oni zostać natychmiast odesłani do domu - ocenił.

"Szwindel" klimatyczny i "zielone oszustwo"

Poruszył także wątek zmian klimatycznych. - To największy szwindel, jaki kiedykolwiek został popełniony wobec świata - ocenił, twierdząc, że wszystkie dotychczasowe przewidywane katastrofy klimatyczne się nie spełniły.

Trump stwierdził, że szwindlem jest też ślad węglowy i że oszustwa te zostały dokonane przez "głupich ludzi, którzy kosztowali fortunę swoje kraje i zaprzepaścili ich szansę na sukces".

Wezwał kraje do porzucenia "zielonego oszustwa" i oznajmił, że "pozbywamy się fałszywie nazywanych odnawianych źródeł (energii)". - Swoją drogą to jest żart one nie działają. Są zbyt drogie, nie są wystarczająco silne, żeby odpalić zakłady - dodał.

- Wiatr nie porusza tych wielkich wiatraków. One są żałosne, takie złe, takie drogie, żeby je zbudować, a potem trzeba je odbudowywać cały czas zaczynają rdzewieć i gnić - ocenił.

Trump o odnawialnych źródłach energii Źródło: Reuters

Walka z kartelami

Trump mówił też, że niedawne ataki USA na łodzie przewożące domniemanych wenezuelskich handlarzy narkotyków stanowią ostrzeżenie dla każdego, kto próbuje wwieźć narkotyki do Stanów Zjednoczonych.

- Do każdego terrorysty przemycającego trujące narkotyki do Stanów Zjednoczonych: ostrzegamy, że zmieciemy was z powierzchni ziemi - powiedział.

"Świat brutalnej siły, czy świat praw"?

Debatę otworzył zaś sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres, a po nim głos zabrała przewodnicząca Zgromadzenia Ogólnego, była szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock.

Guterres ostrzegł, że zasady Organizacji Narodów Zjednoczonych są zagrożone, a filary pokoju uginają się pod ciężarem bezkarności. Stwierdził, że musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wybieramy "świat brutalnej siły, czy świat praw".

- Suwerenne państwa są najeżdżane, głód używany jako broń, dym unosi się znad bombardowanych miast, gniew narasta w rozbitych społeczeństwach, podnosi się poziom mórz - wyliczał.

Ocenił też, że "nic nie usprawiedliwia" ataku Hamasu na Izrael w październiku 2023 roku, ale rownież "nic nie usprawiedliwia zbiorowej kary dla Palestyńczyków i systematycznego niszczenia Gazy". Wezwał do zawieszenia broni w Strefie Gazy, a także w Ukrainie.

Antonio Guterres otworzył 80. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ Źródło: Reuters

"Antydemokratyczne siły starają się ograniczyć nasze wolności"

Jako pierwszy z liderów tradycyjnie wystąpił prezydent Brazylii - obecnie Luiz Inacio Lula da Silva. Praktyka ta sięga początków ONZ, przełomu lat 40. i 50. Wtedy to żaden z krajów nie kwapił się do otwierania posiedzenia, a Brazylia kilkukrotnie zgłosiła się do tej roli sama. Utarty zwyczaj funkcjonuje - z kilkoma wyjątkami - od 1955 roku.

Jak mówił brazylijski prezydent, "to powinien być czas świętowania dla Narodów Zjednoczonych". Wskazywał, że "ONZ symbolizuje najwyższe wyrażenie aspiracji dla pokoju i dobrobytu". - Dzisiaj jednakże ideały, które inspirowały założycieli (...), są atakowane jak nigdy wcześniej - ocenił. Mówił, że "organizacje są atakowane", pojawiają się "ciągłe ustępstwa na rzecz silniejszych". - Ataki na suwerenność, arbitralne sankcje i jednostronne interwencje stają się nową rzeczywistością - dodał.

- Autorytaryzm rośnie siłę, gdy nie dajemy rady działać w obliczu aktów arbitralnych, gdy społeczność międzynarodowa nie daje rady bronić pokoju, suwerenności oraz rządów prawa. Konsekwencje są tragiczne dla całego świata - kontynuował, dodając, że "antydemokratyczne siły starają się podporządkować sobie instytucje i ograniczyć nasze wolności".

Po nim jako drugi - również zgodnie z tradycją, jako gospodarz - występuje prezydent USA Donald Trump.

Prezydent Brazylii: antydemokratyczne siły starają się ograniczyć nasze wolności Źródło: Reuters

Rubio: Trump rzuci wyzwanie

Jeszcze przed startem posiedzenia amerykański sekretarz stanu Marco Rubio zapowiedział w wywiadzie dla Fox News, że Trump podczas wystąpienia rzuci wyzwanie ONZ, aby znalazła swój "sens, cel i użyteczność jako organizacja".

- Ponieważ wydaje się, że ONZ nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, a całkiem nieźle radzi sobie z wydawaniem dużych pieniędzy - dodał.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt napisała na X, że "będzie to jedno z jego (Trumpa - red.) najważniejszych przemówień na temat polityki zagranicznej". "Świat zobaczy, jak wygląda amerykańska siła. Globaliści zostaną ostrzeżeni" - dodała.

President Trump will be taking the stage shortly at the United Nations General Assembly.



This will be one of his biggest foreign policy speeches yet.



The world is going to see what American Strength looks like. The globalists will be on notice.



TUNE IN! 🇺🇸 — Karoline Leavitt (@PressSec) September 23, 2025 Rozwiń

OGLĄDAJ: TVN24 HD