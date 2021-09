Szef MSZ spotkał się z sekretarz generalną Rady Europy

Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau spotkał się w Nowym Jorku z sekretarz generalną Rady Europy Mariją Buric. Rozmowy dotyczyły między innymi perspektywy działalności Rady Europy i jej priorytetów, a także obecnego kryzysu migracyjnego i sytuacji na Białorusi i w Rosji. Wizytę w USA rozpocznie we wtorek prezydent Andrzej Duda, który weźmie udział w debacie generalnej 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Szef MSZ od poniedziałku do czwartku przebywa z wizytą w Nowym Jorku, gdzie bierze udział w tygodniu wysokiego szczebla otwierającym 76. sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

Prezydent Andrzej Duda na forum Zgromadzenia Ogólnego

Prezydent swój udział w Zgromadzeniu Ogólnym rozpocznie we wtorek o godzinie 9 lokalnego czasu lokalnego. Wystąpienie w debacie generalnej zaplanowano na godzinę 18.15 czasu lokalnego.

- Druga kwestia związana będzie z bezpieczeństwem, szczególnie w naszej części Europy. Jest to związane z tym, co się dzieje na Ukrainie od 2014 roku, z inwazją rosyjską na Krym - powiedział rzecznik. Zapowiedział, że prezydent będzie mówił także o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy.

Andrzej Duda w USA - program spotkań

Przewidziane są także spotkania Dudy z m.in.: sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem, zastępcą sekretarza generalnego ONZ ds. operacji pokojowych Jean-Pierre'em Lacroix, zastępcą sekretarza generalnego ONZ ds. pomocy humanitarnej Martinem Griffithsem oraz z zastępcą do spraw wsparcia operacyjnego Atulem Kharem.

Spychalski, zapytany podczas briefingu prasowego, dlaczego Kancelaria Prezydenta nie zabiegała o spotkanie z prezydentem USA Joe Bidenem, odpowiedział, że "to strona amerykańska informowała, że możliwe, iż prezydent Biden w ogóle nie będzie brał udziału w szczycie ONZ". Później te informacje były doprecyzowane w taki sposób, że "nie są w ogóle przewidziane spotkania dwustronne prezydenta Bidena".

Zwiększona obecność policji i korki w Nowym Jorku

Koncentracja wielu funkcjonariuszy odbywa się we wschodniej części miasta. Tamtejsza siedziba ONZ gościć będzie 132 kraje, w tym wielu ich przywódców. W przyszłym tygodniu w najbliższej okolicy zaplanowanych jest także 37 akcji protestacyjnych.

Jak powiadomił jego zastępca John Miller, obecnie nie ma wiarygodnych informacji o żadnych zagrożeniach dla miasta lub Zgromadzenia Ogólnego. Przekonywał, że nie oznacza to obniżenia czujności policji. - To ma niewiele wspólnego z naszym podejściem. (...) Zawsze jesteśmy przygotowani na niespodziewane zagrożenia - zapowiadał Miller.

Dziennik "Daily News", powołując się na przedstawicieli władz, podał, że na sesję nie przybywają ani przedstawiciele rządzących Afganistanem talibów, ani poprzedniej ekipy. Zdaniem gazety wyeliminuje to szereg potencjalnych zagrożeń.

Środki bezpieczeństwa nasilone są zazwyczaj zwłaszcza podczas przybycia na sesję ONZ do Nowego Jorku amerykańskiego prezydenta. Więcej jest wówczas między innymi punktów kontrolnych i całkowitego zamknięcia ruchu w niektórych rejonach. Biden ma się zwrócić do delegacji zgromadzonych w siedzibie Narodów Zjednoczonych we wtorek.