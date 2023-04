Siedem rzeczy, które warto wiedzieć 25 kwietnia: Indie wyprzedzają Chiny, Sudan, "limit tankowania" na Kubie

czytaj dalej

To niebezpieczne, kiedy pewni węgierscy politycy próbują uzależniać bezpieczeństwo przestrzeni euroatlantyckiej od zachcianek Moskwy - ocenił rzecznik ukraińskiego resortu dyplomacji Ołeh Nikołenko. Odniósł się do słów wiceprzewodniczącej parlamentu Węgier, która w rozmowie z rosyjską gazetą powiedziała, że przystąpienie Kijowa do NATO "możliwe jest tylko w tym przypadku, kiedy Rosja zaakceptuje to w formie określonego porozumienia".