Siedem rzeczy, które warto wiedzieć 20 kwietnia: strajki na lotniskach, tragedia w Jemenie, powrót byłego króla

Tysiące podróżnych będzie musiało stawić czoła utrudnieniom na czterech niemieckich lotniskach w związku ze strajkiem pracowników ochrony lotnisk. W stolicy Jemenu Sanie zginęło co najmniej 78 osób, a wiele jest ciężko rannych po tym, jak w tłumie czekającym na pomoc wybuchła panika. Z kolei do Hiszpanii wrócił były król tego kraju Juan Carlos – nie zabawi tam jednak długo.

1. Tragedia w Jemenie

2. Strajk na niemieckich lotniskach

Co najmniej 100 tysięcy osób będzie musiało stawić czoła utrudnieniom na czterech niemieckich lotniskach w czwartek i piątek po tym, jak związek zawodowy Verdi wezwał pracowników ochrony do strajku w związku z przeciągającymi się negocjacjami płacowymi.

3. Szok po wizycie w Chinach

Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock odwiedziła Pekin w zeszłym tygodniu. W trakcie wizyty apelowała do chińskich władz, by wykorzystały swój wpływ na Rosję, by ta zakończyła wojnę w Ukrainie. Zaznaczyła również, że jakakolwiek próba przejęcia przez Chiny kontroli nad Tajwanem będzie nie do przyjęcia.