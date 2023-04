Siedem rzeczy, które warto wiedzieć 17 kwietnia: dwóch generałów sparaliżowało kraj, KE żąda informacji od Polski i Węgier, zabity polityk i jego brat

Komisja Europejska odniosła się do zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy ogłoszonego przez Polskę i Węgry. Głównodowodzący stron walczących w konflikcie pomiędzy armią sudańską, a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF) ustalili trzygodzinne zawieszenie broni w celach humanitarnych. - Mam nadzieję, że za rok - jeśli się tutaj spotkamy, w co wierzę - będzie można powiedzieć już nieporównanie więcej - mówił Jarosław Kaczyński podczas rocznicowych obchodów katastrofy smoleńskiej. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

O przerwę w działaniach wojennych zaapelowała ONZ. Dowódcy obu walczących stron zgodzili się na wstrzymanie walk przez trzy godziny, od 16 do 19 czasu lokalnego (w Sudanie obowiązuje ten sam czas, co w Polsce). Powołując się na świadków agencja Reutera podała, że po godz. 16 strzelaniny w stolicy kraju - Chartumie, osłabły. Reporterzy Reutersa w Chartumie i innych miastach przekazali, że sudańska telewizja nagle przestała emitować program, a przyczyny tego są nieznane. Agencja podała również, że minister spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej Faisal bin Farhan bin Abdul rozmawiał w niedzielę telefoniczne z liderami zwaśnionych stron - dwoma generałami - i wezwał do zakończenia działań zbrojnych.

Ukraińska Państwowa Służba do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych opublikowała zdjęcie zniszczonej cerkwi w miejscowości Komyszuwacha w obwodzie zaporoskim. Z budynku została jedynie niewielka kopuła i rozrzucone na ziemi ikony. To wynik rosyjskiego ataku w nocy z 15 na 16 kwietnia, gdy w Ukrainie rozpoczynała się prawosławna Wielkanoc. Wójt miejscowej gminy Jurij Karapetjan powiedział agencji Ukrinform, że na świątynię spadł pocisk rakietowy S-300.

Wieczorem przemawiał brat Lecha Kaczyńskiego, prezes PiS Jarosław Kaczyński , który powiedział, że "za chwilę zostanie złożone zawiadomienie o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa z artykułu 134 Kodeksu karnego, przestępstwa zamordowania prezydenta Rzeczypospolitej". - Bo polskie organy śledcze prowadzą śledztwo odnoszące się do katastrofy, jej przyczyn, ale takiego śledztwa ciągle nie prowadzą. Mam nadzieję i wyrażam ją w tym miejscu, że podejmą tę sprawę, że się nie cofną, że znajdą się odważni prokuratorzy. Bo dziś, by podejmować te sprawy, ciągle trzeba odwagi - dodał.

- Mam nadzieję, że za rok - jeśli się tutaj spotkamy, w co wierzę - będzie można powiedzieć już nieporównanie więcej. Nie dlatego, żeby dziś było tak, że my nie wiemy, co się stało. Bo każdy rozsądny człowiek wie – opowieść drugiej strony jest z punktu widzenia fizyki, z punktu widzenia innych okoliczności całkowicie absurdalna i niemożliwa do przyjęcia dla nikogo rozsądnego - ocenił.