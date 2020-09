Szefowa KE dla TVN24 BiS: musimy inwestować we wzmocnienie zasad państwa prawa

- Myślę, że jest jasne, że wszyscy chcemy przestrzegać zasad praworządności. Dla wszystkich w Europie jest jasne, że powinniśmy inwestować we wzmocnienie zasad państwa prawa i wzmocnienie gospodarek – podkreśliła w rozmowie z Maciejem Sokołowskim przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

W rozmowie z Maciejem Sokołowskim korespondentem TVN i TVN24 w Brukseli szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyznała, że pierwszy rok na stanowisku przewodniczącej był pełen wyzwań. – Rozpoczął się od prezentacji nowego Zielonego Ładu – przypomniała.

- Kraje Unii zgodziły się na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. To był duży sukces. I wtedy uderzyła pandemia – powiedziała Ursula von der Leyen. – Ale gdy teraz patrzę w przeszłość, to widzę, że po trudnym początku, Europa była w stanie pokazać jedność, potrafiła znaleźć rozwiązania. Mamy już fundusz odbudowy, jesteśmy na dobrej drodze, nie jest łatwo, ale kierunek jest właściwy – stwierdziła.

Zapytana o to, czy nowy budżet będzie powiązany z zasadami praworządności podkreśliła, że została przedstawiona bardzo jasna propozycja. – Jest też porozumienie, jakie zostało ustalone na szczycie Unii. Teraz głos należy do Parlamentu (Europejskiego) – poinformowała. – Myślę, że jest jasne, że wszyscy chcemy przestrzegać zasad praworządności. Dla wszystkich w Europie jest jasne, że powinniśmy inwestować we wzmocnienie zasad państwa prawa i wzmocnienie gospodarek – dodała.

- Nie chcemy korupcji, nie chcemy oszustw. Chcemy wiedzieć, do kogo trafiają środki, więc to wszystko jest jeszcze w fazie tworzenia i mam nadzieję, że dość szybko będzie porozumienie między Parlamentem a Radą Unii – podkreśliła Ursula von der Leyen w rozmowie z Maciejem Sokołowskim.

