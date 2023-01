Prawie 60 tysięcy osób zmarło na COVID-19 w Chinach w ciągu pięciu tygodni

czytaj dalej

Do zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowego na kilka ukraińskich miast doszło w sobotę. Jeden z pocisków uderzył w blok w mieście Dniepr w środkowo-wschodniej części kraju – poinformował Kyryło Tymoszenko, zastępca szefa biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Według najnowszych danych co najmniej pięć osób nie żyje, a co najmniej 39 - w tym siedmioro dzieci - jest rannych. "Świat musi powstrzymać to zło" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Wołodymyr Zełenski.