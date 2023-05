6 rzeczy, które warto wiedzieć 5 maja: Sheeran w sądzie, Napoli mistrzem, matura

Ed Sheeran wygrał proces, w którym zarzucano mu naruszenie praw autorskich w utworze "Thinking Out Loud". Polscy maturzyści, po czwartkowym pisemnym polskim, w piątek napiszą egzaminy z języka obcego. W Neapolu doszło do eksplozji radości po tym, jak Napoli zapewniło sobie mistrzostwo Włoch.

1. Matura 2023, dzień 2

2. Ed Sheeran wygrywa w sądzie

Ed Sheeran wygrał proces, w którym zarzucano mu naruszenie praw autorskich w utworze "Thinking Out Loud". Ława przysięgłych w manhattańskim sądzie uznała, że brytyjskiemu muzykowi nie udowodniono splagiatowania piosenki "Let's Get It On" Marvina Gaye'a.