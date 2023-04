Sześć rzeczy, które warto wiedzieć 16 kwietnia: "nie" dla produktów z Ukrainy, ewakuacja premiera, wezwanie na marsz

Do 30 czerwca do Polski nie będzie można przewozić produktów rolnych z Ukrainy. Japoński premier Fumio Kishida został ewakuowany podczas sobotniego przemówienia po tym, jak ktoś rzucił w niego przedmiotem przypominającym bombę dymną. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk wezwał do udziału w marszu 4 czerwca przeciwko "drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami i demokratyczną, europejską Polską", dziś obchodzy 13. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Oto najważniejsze wydarzenia.