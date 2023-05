Sześć rzeczy, które warto wiedzieć 12 maja. Statek z bronią i oskarżenia, Blanka w finale, Trump się odwołał

Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak odniósł się do sprawy szczątków rakiety, znalezionych pod koniec kwietnia w lesie pod Bydgoszczą. W Turcji na trzy dni przed wyborami dochodzi do zmian na scenie politycznej. Z kolei w Wielkiej Brytanii polska piosenkarka Blanka zakwalifikowała się do finału Eurowizji. Oto sześć rzeczy, które warto dziś wiedzieć.