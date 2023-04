Sześć rzeczy, które warto wiedzieć 12 kwietnia: spotkanie Morawiecki-Harris, chory Nawalny, włoski stan kryzysowy

> Prezydent USA Joe Biden przyleciał we wtorek wieczorem do Irlandii Północnej , gdzie weźmie udział w uroczystościach z okazji 25. rocznicy podpisania porozumienia wielkopiątkowego, będącego podstawą procesu pokojowego w tej brytyjskiej prowincji.

Na kilka godzin przed przylotem do Irlandii Północnej prezydenta USA Joe Bidena odkryto cztery ładunki wybuchowe domowej roboty na cmentarzu w Londonderry - poinformowała północnoirlandzka policja (PSNI).

Dwa tygodnie temu w Irlandii Północnej podniesiono poziom zagrożenia terrorystycznego ze "znaczącego" na "poważny", co oznacza, że atak terrorystyczny jest wysoce prawdopodobny.

Morawiecki spotkał się z Kamalą Harris w Waszyngtonie

> Polska proponuje strategiczne partnerstwo na wszystkich możliwych poziomach ze Stanami Zjednoczonymi. To najlepsza droga dla Polski na kolejne lata - mówił w Waszyngtonie premier Mateusz Morawiecki . Jednym z omawianych projektów - jak zaznaczył - był projekt energetyki jądrowej.

Stan kryzysowy we Włoszech

> Rząd Włoch wprowadził na pół roku stan kryzysowy w związku z masowym napływem migrantów . "Jesteśmy świadomi, jak poważne jest to zjawisko, które wzrosło o 300 procent" w porównaniu z zeszłym rokiem - zaznaczył minister do spraw Obrony Cywilnej i polityki morskiej Nello Musumeci.

O tym, jak bardzo nasilił się napływ migrantów w ostatnim czasie, mają świadczyć dane ze świątecznego weekendu, gdy na włoskie wybrzeża przybyło około trzech tysięcy migrantów. Stan kryzysowy umożliwi przyspieszenie działań, w tym odsyłanie tych migrantów, którzy nie mają prawa do pozostania we Włoszech.

Biden rozmawiał z rodziną aresztowanego w Rosji dziennikarza

"Doceniamy telefon prezydenta Bidena, który zapewnił nas, że rząd USA robi wszystko, co w jego mocy, aby jak najszybciej sprowadzić go do domu" - napisano w oświadczeniu.