500 dni od rosyjskiej inwazji na Ukrainę. "To jest wojna na wyczerpanie"

Generał Pacek: dzisiaj to jest wojna na wyczerpanie

Generał Pacek powiedział, że "ta wojna pokazuje sytuację tak naprawdę co chwilę patową". - Kilkukrotnie mieliśmy do czynienia z kompromitacją po stronie rosyjskiej. Pierwszą - kiedy Rosjanie próbowali zdobyć Kijów, drugą - kiedy uciekali z obwodu charkowskiego. Można znaleźć jeszcze kilka podobnych. Ale to nie znaczy, że Rosjanie już przegrali tę wojnę - podkreślił. Dodał także, że "ta wojna zmieniała także trochę swój cel". - Pierwszym celem było zdecydowane zdobycie całej Ukrainy, później - (zdobycie) części, przede wszystkim tej wschodniej. A dzisiaj to jest wojna na wyczerpanie, także na wyczerpanie strony rosyjskiej, bo i Ukraińcy realizują ten cel - wskazywał. - Ale widzę to tak, że Rosjanie podjęli rękawicę. Putin - o ironio - zrozumiał to, co mówił Joe Biden, mówiąc o osłabieniu Rosji. Dzisiaj próbuje wyczerpać Ukrainę - mówił dalej.