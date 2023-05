Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 9 maja

Komisja specjalna Parlamentu Europejskiego przyjęła raport w sprawie wykorzystywania Pegasusa w krajach UE, w tym w Polsce. Poznaliśmy laureatów Nagród Pulitzera, czyli najbardziej prestiżowego wyróżnienia dziennikarskiego w Stanach Zjednoczonych. Po dwóch masowych strzelaninach, do których doszło w Serbii w zeszłym tygodniu, tysiące mieszkańców tego kraju wyszło na ulice, domagając się od władz zdecydowanych działań. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć.

1. Raport ws. inwigilacji Pegasusem

2. Nagrody Pulitzera rozdane

Pracujący dla AP Ukraińcy - dziennikarz wideo Mścisław Czernow, fotograf Jewhen Małoletka i producentka wideo Wasylisa Stepanenko otrzymali w poniedziałek nagrodę Pulitzera "Za służbę publiczną". Zostali wyróżnieni za relacje z oblężonego Mariupola i za to, że "dali świadectwo rzezi cywilów podczas inwazji Rosji na Ukrainę". W kategorii "Reportaż międzynarodowy" wyróżniono zespół "New York Timesa" za opisywanie rosyjskiej agresji, w tym ośmiomiesięczne śledztwo dotyczącej wydarzeń w Buczy i odpowiedzialności Rosjan za zabójstwa cywilów.

Za "Wiadomości z ostatniej chwili” nagroda przypadła "Los Angeles Times" za relację o ujawnieniu potajemnie nagranej rozmowy urzędników miejskich, w której znalazły się rasistowskie komentarze. Z kolei w kategorii "Reportaż krajowy" nagroda trafiła do Caroline Kitchener z "The Washington Post" za relację na temat konsekwencji obalenia orzeczenia Roe v. Wade, dającego Amerykankom konstytucyjne prawo do aborcji.