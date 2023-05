5 rzeczy, które warto wiedzieć 6 maja: koronacja Karola III, silne trzęsienia ziemi w Japonii, kolejna strzelanina w Serbii

W Wielkiej Brytanii odbędzie się koronacja króla Karola III. W Japonii odnotowano trzęsienia ziemi. Z kolei w Serbii doszło do kolejnej strzelaniny.

1. Koronacja Karola III

Ceremonia w Opactwie Westminsterskim rozpocznie się 6 maja o 11.00 czasu miejscowego, czyli o godzinie 12.00 w Polsce. Wtedy to do świątyni przybędą członkowie rodziny królewskiej . Już wcześniej jednak odbędzie się uroczysta procesja z Pałacu Buckingham.

2. Trzęsienia ziemi w Japonii

W sobotę (piątek polskiego czasu) silne trzęsienie ziemi wystąpiło na wyspie Hokkaido, drugiej pod względem wielkości wyspy Japonii. Miało magnitudę 5,7 i doszło do niego na głębokości 75 km - przekazało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC). Nie ma doniesień na temat zniszczeń i ofiar.

3. PiS chce zmniejszyć pełen skład TK

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jak czytamy na sejmowej stronie, projekt dotyczy "usprawnienia działalności Trybunału Konstytucyjnego" przez zmniejszenie minimalnej liczebności Zgromadzenia Ogólnego z 2/3 liczby sędziów Trybunału (tj. 10 sędziów) do dziewięciu oraz pełnego składu Trybunału z 11 sędziów do dziewięciu.

- O ile już wiedzieliśmy, że nie istnieje coś takiego, jak normalny Trybunał Konstytucyjny , to tutaj jest takie przybicie stempla, że nie poważany jest nawet przez nich - tak Zbigniew Janas, działacz opozycji w czasie PRL, komentował - w "Faktach po Faktach" na antenie TVN24.

4. Strzelanina w Serbii

Pod miejscowością Mladenovac w Serbii doszło do strzelaniny, w której zginęło co najmniej osiem osób, a 14 zostało rannych. Podejrzany został w wyniku obławy ujęty przez służby. To już trzecia tego rodzaju zbrodnia w Serbii w ostatnim okresie.