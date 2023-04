Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 27 kwietnia

czytaj dalej

Co najmniej jedna osoba zginęła, a setki zostały bez dachu nad głową w wyniku ogromnego pożaru, który przeszedł w nocy przez rosyjską wioskę na Uralu - podał w środę Reuters. Władze obwodu przekazały ponadto, że w ciągu jednego dnia doszło łącznie do sześciu pożarów, w których zniszczonych zostało 178 budynków. Większość to budynki mieszkalne.