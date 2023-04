Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 15 kwietnia: PiS przegrywa w Sejmie, Francuzi na ulicach, deklaracja Bidena

Sejm – między innymi za sprawą dwóch posłanek Prawa i Sprawiedliwości – nie odrzucił weta Senatu do jednej z ustaw. We Francji zgoda sądu konstytucyjnego na reformę emerytalną wywołała kolejną falę protestów. Prezydent USA Joe Biden potwierdza, że zamierza kandydować na drugą kadencję. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

1. PiS przegrał głosowanie w Sejmie

W głosowaniu udział wzięło 448 posłów. Większość bezwzględna - która jest konieczna do odrzucenia senackiego weta - wynosiła 225 posłów. Do jej uzyskania zabrakło jednego głosu. Za odrzuceniem uchwały Senatu zagłosowało 224 posłów, przeciw było 222, 2 posłów wstrzymało się od głosu.

2. Zamieszki we Francji

W Paryżu, Lyonie i Nantes doszło do starć z policją, w Rennes podpalono wejście do komisariatu. Związki zawodowe zapowiadają dalsze protesty. Demonstracje odbyły się też m.in. w Marsylii, Strasburgu, Tuluzie, Dijon, Caen, Lille i Grenoble - wylicza AFP.

3. Biden zapowiada start w wyborach prezydenckich

- Ogłosimy to stosunkowo szybko. Ale podróż tutaj tylko wzmocniła moje poczucie optymizmu co do tego, co można zrobić – powiedział Biden dziennikarzom na koniec emocjonalnej podróży do Irlandii. - Mówiłem, że moim planem jest ponowny start - odparł dziennikarzowi ponawiającemu pytanie o reelekcję.