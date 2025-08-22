48 godzin później. Tak gaśnie nadzieja na rozmowy pokojowe

Zełenski: mówiliśmy o bardzo istotnych punktach, pierwszym z nich są gwarancje bezpieczeństwa Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Kreml wylał na Trumpa zimną wodę, gdy prezydent USA ogłosił, że Moskwa jest coraz bardziej otwarta na zaakceptowanie nowych gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa, a tymczasem Rosja nasiliła ataki na Ukrainę" - ocenił serwis Politico.

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow uznał transatlantyckie rozmowy pokojowe za "drogę donikąd". "Mimo to Trump manifestuje w gronie swych współpracowników wiarę w ich sukces i uważa, że negocjacje są na właściwych torach" - doniósł serwis, powołując się na przedstawiciela administracji USA.

Rozmowy pokojowe utknęły

Inny urzędnik Białego Domu uważa jednak, że w gabinecie Trumpa narasta przekonanie, iż rozmowy pokojowe, które według Trumpa miały doprowadzić wkrótce do trójstronnego szczytu, "hamują ze zgrzytem". Według trzech rozmówców Politico z otoczenia prezydenta, Trump nie ma ochoty wywierać presji na rosyjskiego przywódcę Władimira Putina, bo uważa, że ma mocniejsze mechanizmy nacisku na Ukrainę i Europejczyków.

Były urzędnik administracji powiedział, że Trump wierzy, iż Rosja wygrywa wojnę, toteż trzeba się z nią delikatnie układać, by przystąpiła do rozmów pokojowych. Natomiast Ukraina, która musi polegać na amerykańskiej pomocy wywiadowczej i zbrojeniowej, jest bardziej podatna na naciski mające ją nakłonić do "zaakceptowania dealu". Jak ocenia Politico, być może to miał na myśli Trump, gdy napisał w czwartek w swych mediach społecznościowych: "Jest bardzo trudno, o ile nie jest to niemożliwe, wygrać wojnę, nie atakując kraju najeźdźcy (...). Nie ma szans na wygraną!".

Dowiedz się więcej: Ostra wymiana zdań szefów dyplomacji po ukraińskim ataku

Wysokiej rangi przedstawiciel administracji przekazał, że był to sposób Trumpa na wyjaśnienie, że Ukraina nie ma mocnych argumentów w negocjacjach ze względu na politykę poprzedniej administracji USA, która nie wyrażała zgody na ataki w głębi Rosji.

48 godzin później

Również w czwartek Rosja zaatakowała Ukrainę 574 dronami. Rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Francji uznał, że "stanowi to dowód na brak jakiegokolwiek autentycznego zainteresowania Rosji poważnymi rozmowami pokojowymi".

Mimo to Trump nie skłania się do wywarcia większej presji na Moskwę poprzez nałożenie na nią nowych sankcji.

Pewne nadzieje na korzystny zwrot w negocjacjach pojawiły się, gdy Trump powiedział w poniedziałek, że Waszyngton wesprze Europejczyków w gwarancjach bezpieczeństwa dla Kijowa.

Ale już 48 godzin później wiceszef Pentagonu Elbridge Colby wyjaśnił małej grupie europejskich dowódców, że zaangażowanie USA w tę inicjatywę będzie "minimalne".

OGLĄDAJ: Kto kogo ograł na Alasce? Kogo spotkanie przerosło? Zobacz cały materiał

Tymczasem Ławrow w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji NBC, który będzie wyemitowany w niedzielę, powiedział, że Kreml nie planuje spotkania Putina z Zełenskim, ponieważ nie ma agendy takiego szczytu. Jak komentował to waszyngtoński ekspert ds. polityki bezpieczeństwa Jonathan Green: "Zniknęły wszelkie powszechne złudzenia co do intencji Rosji. Putin chce powrotu sowieckiego reżimu i kropka!".

Ekspert prestiżowej Rady Stosunków Zagranicznych (CFR) Tom Graham powiedział Politico, że "Trump odkrył, iż Putin nie jest gotów wyświadczyć mu przysługi kosztem rosyjskich interesów i zakończyć ten konflikt".

OGLĄDAJ: "Pokój z Rosją? To iluzja"