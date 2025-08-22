Logo strona główna
Świat

48 godzin później. Tak gaśnie nadzieja na rozmowy pokojowe

Donald Trump, Wołodymyr Zełenski i przedstawiciele koalicji chętnych w Waszyngtonie
Zełenski: mówiliśmy o bardzo istotnych punktach, pierwszym z nich są gwarancje bezpieczeństwa
Źródło: Reuters
Urzędnik Białego Domu stwierdził, że rozmowy pokojowe w sprawie Ukrainy "hamują ze zgrzytem", a zdaniem byłego przedstawiciela Białego Domu Trump woli naciskać na Ukrainę i Europejczyków niż na Rosję - przekazał serwis Politico. Prezydent USA ma wierzyć, że to Rosja wygrywa wojnę.

"Kreml wylał na Trumpa zimną wodę, gdy prezydent USA ogłosił, że Moskwa jest coraz bardziej otwarta na zaakceptowanie nowych gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa, a tymczasem Rosja nasiliła ataki na Ukrainę" - ocenił serwis Politico.

(Nie)skończone wojny Trumpa. Jak mówi prezydent USA, a jak jest naprawdę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

(Nie)skończone wojny Trumpa. Jak mówi prezydent USA, a jak jest naprawdę

Gabriela Sieczkowska

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow uznał transatlantyckie rozmowy pokojowe za "drogę donikąd". "Mimo to Trump manifestuje w gronie swych współpracowników wiarę w ich sukces i uważa, że negocjacje są na właściwych torach" - doniósł serwis, powołując się na przedstawiciela administracji USA.

Rozmowy pokojowe utknęły

Inny urzędnik Białego Domu uważa jednak, że w gabinecie Trumpa narasta przekonanie, iż rozmowy pokojowe, które według Trumpa miały doprowadzić wkrótce do trójstronnego szczytu, "hamują ze zgrzytem". Według trzech rozmówców Politico z otoczenia prezydenta, Trump nie ma ochoty wywierać presji na rosyjskiego przywódcę Władimira Putina, bo uważa, że ma mocniejsze mechanizmy nacisku na Ukrainę i Europejczyków.

Spotkanie Putin-Zełenski "stało się niemożliwe"
Dowiedz się więcej:

Spotkanie Putin-Zełenski "stało się niemożliwe"

Były urzędnik administracji powiedział, że Trump wierzy, iż Rosja wygrywa wojnę, toteż trzeba się z nią delikatnie układać, by przystąpiła do rozmów pokojowych. Natomiast Ukraina, która musi polegać na amerykańskiej pomocy wywiadowczej i zbrojeniowej, jest bardziej podatna na naciski mające ją nakłonić do "zaakceptowania dealu". Jak ocenia Politico, być może to miał na myśli Trump, gdy napisał w czwartek w swych mediach społecznościowych: "Jest bardzo trudno, o ile nie jest to niemożliwe, wygrać wojnę, nie atakując kraju najeźdźcy (...). Nie ma szans na wygraną!".

Ostra wymiana zdań szefów dyplomacji po ukraińskim ataku
Dowiedz się więcej:

Ostra wymiana zdań szefów dyplomacji po ukraińskim ataku

Wysokiej rangi przedstawiciel administracji przekazał, że był to sposób Trumpa na wyjaśnienie, że Ukraina nie ma mocnych argumentów w negocjacjach ze względu na politykę poprzedniej administracji USA, która nie wyrażała zgody na ataki w głębi Rosji.

48 godzin później

Również w czwartek Rosja zaatakowała Ukrainę 574 dronami. Rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Francji uznał, że "stanowi to dowód na brak jakiegokolwiek autentycznego zainteresowania Rosji poważnymi rozmowami pokojowymi".

Mimo to Trump nie skłania się do wywarcia większej presji na Moskwę poprzez nałożenie na nią nowych sankcji.

Spotkanie Zełenskiego z Putinem. Ławrow o tym, co stoi na przeszkodzie
Dowiedz się więcej:

Spotkanie Zełenskiego z Putinem. Ławrow o tym, co stoi na przeszkodzie

Pewne nadzieje na korzystny zwrot w negocjacjach pojawiły się, gdy Trump powiedział w poniedziałek, że Waszyngton wesprze Europejczyków w gwarancjach bezpieczeństwa dla Kijowa.

Ale już 48 godzin później wiceszef Pentagonu Elbridge Colby wyjaśnił małej grupie europejskich dowódców, że zaangażowanie USA w tę inicjatywę będzie "minimalne".

OGLĄDAJ: Kto kogo ograł na Alasce? Kogo spotkanie przerosło?
Putin i Trump rozpoczęli spotkanie na Alasce

Kto kogo ograł na Alasce? Kogo spotkanie przerosło?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Tymczasem Ławrow w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji NBC, który będzie wyemitowany w niedzielę, powiedział, że Kreml nie planuje spotkania Putina z Zełenskim, ponieważ nie ma agendy takiego szczytu. Jak komentował to waszyngtoński ekspert ds. polityki bezpieczeństwa Jonathan Green: "Zniknęły wszelkie powszechne złudzenia co do intencji Rosji. Putin chce powrotu sowieckiego reżimu i kropka!".

Ekspert prestiżowej Rady Stosunków Zagranicznych (CFR) Tom Graham powiedział Politico, że "Trump odkrył, iż Putin nie jest gotów wyświadczyć mu przysługi kosztem rosyjskich interesów i zakończyć ten konflikt".

OGLĄDAJ: "Pokój z Rosją? To iluzja"
Ukraińskie dzieci w Charkowie

"Pokój z Rosją? To iluzja"

Ukraińskie dzieci w Charkowie
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: governo.it

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica