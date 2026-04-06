Media: trwają rozmowy o zawieszeniu broni w Iranie

Jak podają źródła portalu Axios, porozumienie miałoby składać się z dwóch faz. Pierwsza to trwający 45 dni rozejm z możliwością przedłużenia, w którego trakcie negocjowanoby warunki trwałego pokoju. Drugą fazą byłoby ostateczne porozumienie kończące wojnę. W rozmowach pośredniczą Pakistan, Egipt i Turcja.

Według portalu bezpośrednią komunikację za pomocą wiadomości tekstowych prowadzą także wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff i irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghczi.

Negocjacje toczą się pod presją czasu. W niedzielę Donald Trump po raz kolejny domagał się otwarcia przez Iran strategicznej cieśniny Ormuz. "Wtorek będzie Dniem Elektrowni i Dniem Mostów w jednym. Czegoś takiego jeszcze nie było. Otwórzcie tę pier... cieśninę, wy szaleni dranie, albo będziecie żyli w piekle" - głosi jego wpis w Truth Social.

Termin stawianego przez niego ultimatum upływa we wtorek o godzinie 20 w Waszyngtonie (godzinie 2 w środę w Polsce).

Kluczowe kwestie sporne

W udzielonej w niedzielę wypowiedzi dla Axios Trump stwierdził, że "istnieje duża szansa na porozumienie". Jednocześnie powtórzył groźby wysadzenia "wszystkiego w powietrze". Iran zagroził z kolei odwetem na infrastrukturę energetyczną i wodną państw Zatoki Perskiej.

Kluczowymi punktami spornymi - jak podaje Axios - pozostają kwestia otwarcia cieśniny Ormuz oraz losy wzbogaconego uranu w posiadaniu Iranu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Iran odpowiada na ultimatum Trumpa

Agencja Reuters zaznaczyła, że nie była w stanie niezależnie zweryfikować tych doniesień. Przekazała, że Biały Dom i amerykański Departament Stanu dotychczas oficjalnie nie skomentowały tych doniesień.

Do eskalacji gróźb dochodzi po tygodniach nalotów na Iran prowadzonych przez USA i Izrael w ramach operacji rozpoczętej 28 lutego 2026 roku. W odwecie Teheran zablokował cieśninę Ormuz, która jest kluczowym szlakiem transportowym dla globalnych dostaw surowców energetycznych.

