41 osób zginęło w morzu. Cztery przeżyły i opowiedziały, co się stało

Jeszcze nie odnaleziono ciał

Wypłynęli z miejscowości Safakis w Tunezji w ostatni czwartek około godziny 10. "Wyruszyli grupą 45-osobową, wśród nich była trójka dzieci. Po około sześciu godzinach metalowa siedmiometrowa łódź przewróciła się do góry dnem przez wysokie fale. Z relacji ocalałych wynika, że wszyscy migranci wpadli do wody" - czytamy.

Dziennik 'Il Fatto Quotidiano" przypomina, że do wyspy Lampedusa regularnie dobijają kolejne łodzie z migrantami, którzy wyruszają z Afryki. W tamtejszych punktach rejestracyjnych, tak zwanych hotspotach, przebywa obecnie około 1600 osób. W środę 1100 z nich ma zostać przetransportowanych do ośrodków w całym kraju. "Z planów prefektury w Agrigento (Sycylia-red.) wynika, że jeszcze dziś, w środę, 557 migrantów zostanie przetransportowanych statkiem Galaxy do Porto Empedocle, następnie 400 migrantów popłynie statkiem San Marco do Augusty, a wieczorem 150 osób statkiem Cossyra dotrze do wspomnianego wcześniej Porto Empedocle" - wylicza dziennikarz "Il Fatto Quotidiano".