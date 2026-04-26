Świat "Rosja ponownie popycha świat na skraj katastrofy". Apel Zełenskiego

Uroczystość z 40. rocznicy katastrofy nuklearnej w Czarnobylu Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"40 lat temu świat stanął w obliczu jednej z największych katastrof jądrowych - eksplodował czwarty reaktor Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Do środowiska przedostała się znaczna ilość substancji radioaktywnych. Setki tysięcy ludzi przez lata zmagają się ze skutkami tej tragedii" - napisał Wołodymyr Zełenski na portalu X.

Forty years ago, the world faced one of the largest nuclear disasters – the fourth reactor of the Chornobyl Nuclear Power Plant exploded. A significant amount of radioactive material was released. Hundreds of thousands of people have been dealing with the consequences of that… pic.twitter.com/oGNrShuo14 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2026 Rozwiń

Przypomniał, że dla powstrzymania promieniowania nad zniszczonym reaktorem niedługo po katastrofie zbudowano sarkofag. W 2019 roku uruchomiono nad nim Nowy Bezpieczny Sarkofag (New Safe Confinement, NSC), którego zadaniem było zapobieżenie kolejnym katastrofom.

Zełenski: świat nie może dopuścić, by ten jądrowy terroryzm trwał

"To właśnie te dwie konstrukcje chronią przed emisją promieniowania i skażeniem. Ich utrzymanie i ochrona leżą w interesie wszystkich. Jednak swoją wojną Rosja ponownie popycha świat na skraj katastrofy technologicznej: rosyjsko-irańskie Shahedy [drony - red.] stale przelatują nad elektrownią, a jeden z nich w ubiegłym roku uderzył w osłonę [NSC - red.]" – podkreślił.

Czarnobyl, uszkodzenia po ataku (13.02.2025) Źródło: International Atomic Energy Agency

"Świat nie może dopuścić, by ten jądrowy terroryzm trwał, a najlepszym sposobem jest zmuszenie Rosji do zaprzestania tych szalonych ataków" - zaapelował Zełenski.

W niedzielę mija 40. rocznica katastrofy w Czarnobylu. Wybuch czwartego reaktora siłowni 26 kwietnia 1986 roku doprowadził do skażenia części terytoriów Ukrainy i Białorusi. Substancje radioaktywne dotarły też nad Skandynawię, Europę Środkową, w tym Polskę, a także na południe kontynentu - do Grecji i Włoch. W strefie wokół Czarnobyla do dziś obowiązuje zakaz osiedlania się ludzi.

Czarnobyl pod metalową kopułą Źródło: PAP

PAP