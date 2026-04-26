"Rosja ponownie popycha świat na skraj katastrofy". Apel Zełenskiego
"40 lat temu świat stanął w obliczu jednej z największych katastrof jądrowych - eksplodował czwarty reaktor Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Do środowiska przedostała się znaczna ilość substancji radioaktywnych. Setki tysięcy ludzi przez lata zmagają się ze skutkami tej tragedii" - napisał Wołodymyr Zełenski na portalu X.
Przypomniał, że dla powstrzymania promieniowania nad zniszczonym reaktorem niedługo po katastrofie zbudowano sarkofag. W 2019 roku uruchomiono nad nim Nowy Bezpieczny Sarkofag (New Safe Confinement, NSC), którego zadaniem było zapobieżenie kolejnym katastrofom.
Zełenski: świat nie może dopuścić, by ten jądrowy terroryzm trwał
"To właśnie te dwie konstrukcje chronią przed emisją promieniowania i skażeniem. Ich utrzymanie i ochrona leżą w interesie wszystkich. Jednak swoją wojną Rosja ponownie popycha świat na skraj katastrofy technologicznej: rosyjsko-irańskie Shahedy [drony - red.] stale przelatują nad elektrownią, a jeden z nich w ubiegłym roku uderzył w osłonę [NSC - red.]" – podkreślił.
"Świat nie może dopuścić, by ten jądrowy terroryzm trwał, a najlepszym sposobem jest zmuszenie Rosji do zaprzestania tych szalonych ataków" - zaapelował Zełenski.
W niedzielę mija 40. rocznica katastrofy w Czarnobylu. Wybuch czwartego reaktora siłowni 26 kwietnia 1986 roku doprowadził do skażenia części terytoriów Ukrainy i Białorusi. Substancje radioaktywne dotarły też nad Skandynawię, Europę Środkową, w tym Polskę, a także na południe kontynentu - do Grecji i Włoch. W strefie wokół Czarnobyla do dziś obowiązuje zakaz osiedlania się ludzi.
PAP
