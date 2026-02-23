Logo strona główna
"Wejdziecie do Unii Europejskiej". Marszałek Sejmu podpisał deklarację

Włodzimierz Czarzasty powitany w Kijowie przez Rusłana Stefanczuka
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z wizytą w Ukrainie. "Nie ma wolnej Polski, bez wolnej Ukrainy"
Źródło: TVN24
Mieliśmy ze sobą trudną historię, ale z tej historii trzeba wyciągać wnioski - powiedział w Kijowie marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Razem z przewodniczącym ukraińskiej Rady Najwyższej Rusłanem Stefanczukiem podpisali deklarację o wsparciu Ukrainy na drodze do Unii Europejskiej.

Włodzimierz Czarzasty przybył z dwudniową wizytą do Kijowa w poniedziałek rano w związku z przypadającą 24 lutego czwartą rocznicą pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Pierwszym punktem programu było spotkanie z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem. Obaj podpisali deklarację o wsparciu polskiego parlamentu dla Ukrainy w dążeniu tego kraju do członkostwa w Unii Europejskiej.

- Dzisiaj omówiliśmy szereg kwestii, a przede wszystkim podziękowałem, złożyłem na ręce pana marszałka podziękowania narodowi polskiemu za wsparcie wojskowe, finansowe, humanitarne udzielane przez Polskę Ukrainie - powiedział Stefanczuk.

"Korki od szampana by strzelały w Moskwie przez wiele nocy"

"Korki od szampana by strzelały w Moskwie przez wiele nocy"

Maciej Michałek
Eksplozje we Lwowie. "Zamach na funkcjonariuszy"

Eksplozje we Lwowie. "Zamach na funkcjonariuszy"

"Z tej historii trzeba wyciągać wnioski"

Czarzasty podziękował za to, że będzie miał możliwość wystąpienia we wtorek na posiedzeniu Rady Najwyższej w czwartą rocznicę pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę.

- Mieliśmy ze sobą trudną historię, ale z tej historii trzeba wyciągać wnioski. A w oparciu o te wnioski trzeba budować przyszłość. Pomożemy wam w wejściu do Unii Europejskiej. Wejdziecie do Unii Europejskiej - zaznaczył marszałek Sejmu.

Zdjęcie z 23 lutego 2026 roku
Włodzimierz Czarzasty powitany w Kijowie przez Rusłana Stefanczuka
Źródło: PAP/Marcin Obara

We wcześniejszej rozmowie z dziennikarzami w pociągu Czarzasty mówił, że "wychodzi z takiego założenia, że nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy". Zaznaczył też, iż "to jest duże wyróżnienie dla Polski, że właśnie w tę czwartą rocznicę marszałek polskiego Sejmu będzie wygłaszał w imieniu Polaków przemówienie w ukraińskim parlamencie".

"Sygnał do Rosjan, że Ukraina nie jest sama"

W planie dwudniowej wizyty Włodzimierz Czarzasty ma także spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i premierką Julią Swyrydenko. Jedną z osób towarzyszących marszałkowi w czasie zagranicznej wizyty jest szef sejmowej komisji spraw zagranicznych i Rady do spraw Współpracy z Ukrainą Paweł Kowal (KO).

We wcześniejszej rozmowie z dziennikarzami Kowal mówił o tym, dlaczego tak ważny jest udział polskich polityków w obchodach 4. rocznicy wybuchu wojny w Ukrainie. - Chodzi o jedną prostą rzecz: wysłać jasny sygnał do Rosjan, że Ukraina nie jest sama - powiedział.

- Wystąpienie marszałka Sejmu w Radzie Najwyższej, spotkania praktycznie z wszystkimi najwyższymi politykami, takie orędzie przyjaźni pokazuje, że rozumiemy sens tej wojny, rozumiemy sens cierpienia Ukraińców, rozumiemy, że ta wojna toczy się także w interesie bezpieczeństwa Polski i Europy. I pamiętamy o tym w dobry i zły czas - oznajmił.

W składzie delegacji jest także między innymi wicemarszałkini Sejmu, szefowa zgromadzenia parlamentarnego Polska–Ukraina Monika Wielichowska.

Kompania Kurta

Gromią Rosjan w "strefie śmierci". Kim są Kurt i jego ludzie?

Opracowała Kamila Grenczyn/ft

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

Udostępnij:
Tagi:
UkrainaWojna w UkrainieWłodzimierz CzarzastyKonflikty zbrojne RosjiKonflikt na UkrainieKijów
