Świat

"Kiedyś ta wojna się skończy". Marszałek Sejmu z wizytą w Kijowie

Włodzimierz Czarzasty powitany w Kijowie przez Rusłana Stefanczuka
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z wizytą w Ukrainie. "Nie ma wolnej Polski, bez wolnej Ukrainy"
Źródło: TVN24
Wychodzę z takiego założenia, że nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy - powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Rozpoczął on dwudniową wizytę w Ukrainie, gdzie między innymi w 4. rocznicę pełnoskalowej agresji Rosji wystąpi w Radzie Najwyższej oraz spotka się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Włodzimierz Czarzasty składa wizytę w Kijowie w związku z przypadającą we wtorek, 24 lutego, czwartą rocznicą pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Tego dnia marszałek wystąpi w Radzie Najwyższej Ukrainy, gdzie ma mówić o wsparciu ukraińskiej suwerenności, europejskiej przyszłości oraz wywieraniu presji na Rosję.

- Wychodzę z takiego założenia, że nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy - powiedział Czarzasty w rozmowie z dziennikarzami w pociągu. Zaznaczył też, iż "to jest duże wyróżnienie dla Polski, że właśnie w tę czwartą rocznicę marszałek polskiego Sejmu będzie wygłaszał w imieniu Polaków przemówienie w ukraińskim parlamencie".

Marszałek wyraził następnie przekonanie, że Ukraina powinna wejść do Unii Europejskiej.

Zdjęcie z 23 lutego 2026 roku
Włodzimierz Czarzasty powitany w Kijowie przez Rusłana Stefanczuka
Źródło: PAP/Marcin Obara

Czarzasty: kiedyś ta wojna się skończy

Czarzasty zauważył też, że Polska jest w tej chwili krajem, który jest hubem dla 90 procent przekazywanego do Ukrainy uzbrojenia. - Dlaczego Polska ma nie aspirować do tego, żeby być bardzo wysokoprocentowym hubem na odbudowę Ukrainy? Kiedyś ta wojna się skończy. Trzeba myśleć perspektywicznie - dodał.

Wspomniał przy tym o różnych aspektach relacji polsko-ukraińskich. Jako pozytyw wskazał między innymi o 20 tysiącach ukraińskich firm handlowych działających w Polsce i 90 tysiącach działalności gospodarczych.

Marszałek zaznaczył, że - oprócz pomagania - Polska ma też swoje interesy, na przykład te związane z ekshumacjami ofiar rzezi wołyńskiej.

- Te interesy trzeba jasno stawiać. Oczywiście też trzeba podkreślać kwestię związaną z historią, ale nie w sposób obrażający, w sposób agresywny, arogancki, ale po swoje trzeba iść. Sprawa kontynuowania ekshumacji zwłok jest dla Polaków rzeczą ważną i im częściej to mówimy Ukraińcom w sposób racjonalny, zdystansowany, a nie w sposób jakiś ostry, tym więcej ludzi nas rozumie - powiedział.

"Korki od szampana by strzelały w Moskwie przez wiele nocy"

"Korki od szampana by strzelały w Moskwie przez wiele nocy"

Maciej Michałek
Eksplozje we Lwowie. "Zamach na funkcjonariuszy"

Eksplozje we Lwowie. "Zamach na funkcjonariuszy"

"Sygnał do Rosjan, że Ukraina nie jest sama"

W planie dwudniowej wizyty Włodzimierz Czarzasty ma między innymi spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, przewodniczącym Rady Najwyższej Rusłanem Stefanczukiem i premierką Julią Swyrydenko. Jedną z osób towarzyszących marszałkowi w czasie zagranicznej wizyty jest szef sejmowej komisji spraw zagranicznych i Rady do spraw Współpracy z Ukrainą Paweł Kowal (KO).

W rozmowie z dziennikarzami Kowal mówił o tym, dlaczego tak ważny jest udział polskich polityków w obchodach 4. rocznicy wybuchu wojny w Ukrainie. - Chodzi o jedną prostą rzecz: wysłać jasny sygnał do Rosjan, że Ukraina nie jest sama - powiedział.

- Wystąpienie marszałka Sejmu w Radzie Najwyższej, spotkania praktycznie z wszystkimi najwyższymi politykami, takie orędzie przyjaźni pokazuje, że rozumiemy sens tej wojny, rozumiemy sens cierpienia Ukraińców, rozumiemy, że ta wojna toczy się także w interesie bezpieczeństwa Polski i Europy. I pamiętamy o tym w dobry i zły czas - oznajmił.

W składzie delegacji jest także między innymi wicemarszałkini Sejmu, szefowa zgromadzenia parlamentarnego Polska–Ukraina Monika Wielichowska.

Kompania Kurta

Gromią Rosjan w "strefie śmierci". Kim są Kurt i jego ludzie?

Opracowała Kamila Grenczyn/ft

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

UkrainaWojna w UkrainieWłodzimierz CzarzastyKonflikty zbrojne RosjiKonflikt na UkrainieKijów
