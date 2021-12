30. rocznica rozpadu ZSRR. Gorbaczow: Związek Radziecki można było utrzymać

Były przywódca Związku Radzieckiego Michaił Gorbaczow stwierdził w rozmowie z agencją TASS, że "ZSRR można było utrzymać". Wspomniał o niezrealizowanym projekcie - Związku Suwerennych Państw i przekonywał, że proponowany przez niego scenariusz "byłby o wiele lepszy niż to, co nastąpiło po rozpadzie ZSRR".

Cel władz Związku Radzieckiego

Według Gorbaczowa celem władz Związku Radzieckiego było stworzenie "prawdziwej federacji z rzeczywistą suwerennością republik, które delegują do centrum część uprawnień". - Bezpieczeństwo, obrona, sieć transportowa, wspólna waluta, zapewnienie praw człowieka w ramach projektu porozumienia związkowego były w sferze wprowadzenia struktur związkowych. Jestem pewien, że to była realna opcja, większość republik by to poparła, ale pucz zniweczył tę szansę – stwierdził były przywódca ZSRR.