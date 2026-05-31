Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

250. rocznica powstania Stanów Zjednoczonych. Artyści rezygnują, Donald Trump zapowiedział, że sam wystąpi

|
Donald Trump
Przygotowania do gali mieszanych sztuk walki na terenie Białego Domu
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/AL DRAGO / POOL
Prezydent Donald Trump zapowiedział, że rozważa odwołanie serii koncertów upamiętniających 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. Zamiast tego to on miałby wygłosić przemówienie, bo - jak napisał - "jest atrakcją numer jeden na świecie". Dzieje się to, ponieważ część artystów zrezygnowało z udziału w wydarzeniu.

W związku z obchodzoną w tym roku 250. rocznicą powstania Stanów Zjednoczonych na waszyngtońskim National Mall przez kilkanaście dni - od 25 czerwca do 10 lipca - będzie trwał festiwal "The Great American State Fair".

W tym tygodniu organizacja Freedom 250, którą w ubiegłym roku powołał do życia Trump, ogłosiła pierwszą grupę artystów, którzy mieli wystąpić w czasie wydarzenia. Znaleźli się wśród nich: Martina McBride, Bret Michaels, Young MC, Morris Day&The Time, The Commodores, Vanilla Ice i Flo Rida. Od tamtej pory niektórzy z nich odwołali swój udział. Część zrezygnowała, tłumacząc to obawami o polityczne powiązania.

"Nigdy czegoś takiego nie widziałem". Bezprecedensowa gala
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Nigdy czegoś takiego nie widziałem". Bezprecedensowa gala

Trump o byciu "atrakcją numer jeden na świecie"

Donald Trump w sobotnim wpisie na platformie Truth Social skrytykował wykonawców i zasugerował, że sam może wystąpić z przemówieniem podczas obchodów.

"Rozumiem, że artyści dostają 'tremy' w związku ze swoim występem (...), dlatego zastanawiam się nad sprowadzeniem atrakcji numer jeden na świecie, człowieka, który przyciąga znacznie większą publiczność niż Elvis [Presley - red.] w szczytowym okresie swojej kariery, i robi to bez gitary, człowieka, który kocha nasz kraj bardziej niż ktokolwiek inny oraz człowieka, którego niektórzy uważają za najlepszego prezydenta w historii - DONALDA J. TRUMP" - oznajmił.

Trump stwierdził też, że dzięki temu zająłby miejsce "tych wysoko opłacanych, trzeciorzędnych 'artystów' i wygłosił ważne przemówienie, mobilizując kraj do dalszego działania, tak jak robił to przez cały okres prezydentury".

Aktualnie czytasz: 250. rocznica powstania Stanów Zjednoczonych. Artyści rezygnują, Donald Trump zapowiedział, że sam wystąpi

Prezydent USA oświadczył przy tym, że za pośrednictwem wpisu w mediach społecznościowych nakazuje swoim przedstawicielom sprawdzenie możliwości zorganizowania w Waszyngtonie o tej samej godzinie i w tym samym miejscu wiecu pod hasłem "AMERICA IS BACK", czyli "Ameryka wróciła". "Zaproszeni będą wyłącznie wielcy patrioci - będzie to dzikie i piękne święto Ameryki!" - zapowiedział. Później organizator wydarzenia potwierdził dziennikowi "Washington Post", że Trump wystąpi na ceremonii rozpoczęcia tego dwutygodniowego festiwalu. Przemówienie ma wygłosić w środę 24 czerwca, czyli w przeddzień oficjalnego startu wydarzenia. Dwóch doradców prezydenta powiedziało gazecie, że podejmują szybkie działania, by ogłoszony przez Trumpa wiec się odbył. Nie wiadomo, jacy artyści ostatecznie wystąpią.

OGLĄDAJ: "Już się nie da zrzucić na Bidena". Trump w pułapce własnej retoryki
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP, Reuters
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz
pc
"Nie wierzyłem, że w Polsce można zrobić coś takiego"
Monika Olejnik
1 godz 7 min
pc
"To nie zawsze byli dobrzy ludzie"
Piotr Jacoń
33 min
pc
"24 godziny później już nie żył"
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
USADonald TrumpAdministracja Donalda TrumpaMuzyka
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
hawana kuba shutterstock_2708972419
Wyłączyli główną elektrownię. Ponad połowa kraju nie ma prądu
BIZNES
Amsterdam, Holandia
Turyści zalali to miasto. Padł kolejny rekord
BIZNES
Paryż świętuje zwycięstwo PSG
Zamieszki we Francji. Kilkuset zatrzymanych, ranni policjanci
Świat
Zniszczenia w miejscowości Balcarzowice (30.05.2026)
"Szyby poleciały, drzwi poleciały". Synoptyk: nie można wykluczyć trąby powietrznej
METEO
pap_20250814_1DY (1)
Będzie refleksja u prezydenta? "To były po prostu udawane dąsy"
Kamila Grenczyn
Poseł PiS Marcin Porzucek przemawia na sali plenarnej Sejmu w Warszawie
Problemy posła PiS na lotnisku. Mamy jego komentarz
Polska
Żaba rycząca
Powróciła po paru latach. Jej ryk może nieść się po okolicy
METEO
31 0700 linoskoczek 2-0051
Ekstremalny wyczyn w środku Warszawy zakończony sukcesem
EUROSPORT
11-latka potrącona przez samochód
Kierowca zahaczył lusterkiem 11-latkę na rowerze
Łódź
Wołodymyr Zełenski
Jednostka wojskowa imienia "bohaterów UPA". MSZ Ukrainy zabrało głos
Świat
1 godz 30 min
_smierc_na_morzu3
"Podróż VIP" zamieniła się w koszmar. "Nie mogłam uwierzyć, że dzieje się to w UE"
Groził siekierą i zabrał pieniądze na stacji paliw
Napadł na stację paliw. Przemalował auto, by zmylić policję. Jest nagranie
Wrocław
Grom nagrany z werandy
Tajemniczy huk w środku dnia. "Co to było, do diabła?!"
METEO
Zniszczenia na Opolszczyźnie
Poważne zniszczenia na Opolszczyźnie. To mogła być trąba powietrzna
METEO
24 min
Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak
PremieraZnaleźliśmy informacje, które rozbrajają propagandę PiS
Czarno na białym
Policja zatrzymała 48-letniego warszawskiego adwokata
Adwokat w areszcie. Informował o zamachach, w domu miał "spory arsenał"
Robert Zieliński
Tusk i Kosiniak-Kamysz
"Mam nadzieję, że wreszcie dotarło do prezydenta i prezesa"
BIZNES
Sao Paulo, Brazylia
Zgłosił się z gorączką, podejrzewają ebolę
Świat
Aleje Jerozolimskie. Torowisko w centrum wymaga remontu
Tory w fatalnym stanie, rozpoczął się remont. Jerozolimskie bez tramwajów
WARSZAWA
Polskie F-35 "bez radarów"? Nie te
F-35 przyleciały do Polski "bez radarów"? Które to myśliwce
Michał Istel
Radosław Sikorski
Decyzja Zełenskiego, zapowiedź Nawrockiego. Sikorski komentuje
Lech Wałęsa
Wałęsa: publicznie zdjąłem flagę ukraińską z piersi
Polska
imageTitle
Po skoku o tyczce nie trafił w materac. Poważne obrażenia
EUROSPORT
Zaporoska Elektrownia Jądrowa
Doniesienia z Zaporoża. Agencja Energii Atomowej żąda dostępu do elektrowni
Świat
30 min
_projekt_ciaza_2
20 tysięcy za ciążę. Ile Polki płacą za gwarantowane świadczenia
TVN24+ Originals
shutterstock_2782875247
Co przyniesie początek meteorologicznego lata? Pogoda na Boże Ciało
METEO
imageTitle
Nieoczekiwany problem Chwalińskiej. "Mam nadzieję, że są wolne miejsca"
EUROSPORT
Łatwogang wydał oświadczenie na Instagramie
Łatwogang nagrał "pożegnanie". "Ale od razu mówię..."
Polska
- Pamiętam moment wystawiania wózka i moment przytrzaśnięcia drzwi - opowiada Dominik.
17-letni Dominik stracił nogi. Porażające wyniki kontroli w Kolejach Mazowieckich
WARSZAWA
imageTitle
Prawie trzy godziny walki i sensacja w Paryżu. Chwalińska poznała rywalkę
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica