Ewakuacja i opóźnione wystąpienie Donalda Trumpa. "Zrobiliście to, co należało"

Trump: nikt nie pokazał tyle odwagi i nie dokonał takiego postępu jak Amerykanie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: EPA POOL

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Wystąpienie Donalda Trumpa miało odbyć się o godzinie 21.45, jednak ze względu na zagrożenie burzowe podjęto decyzję o ewakuacji, a goście obchodów musieli schronić się w okolicznych budynkach. Obchody wznowiono po godzinie 23, gdy minęło ryzyko niebezpiecznych warunków atmosferycznych. Wcześniej Trump zapowiedział, że wygłosi przemówienie bez względu na wszystko, nawet gdyby miało to być o godzinie 2 w nocy.

Trump pojawił się na scenie w towarzystwie żony Melanii. - Dobry wieczór, Ameryko! Jeśli wydaje się wam, że to było łatwe, to nic bardziej mylnego - powiedział na początku przemówienia.

- Chcę podziękować wszystkim, bo zrobiliście to, co należało. Zobaczyliście błyskawice, a ja powiedziałem: nie ma mowy. Nawet jeśli miałbym przemawiać do jednej osoby o czwartej nad ranem, i tak tu będę. Nie ma mowy, żeby cokolwiek nas powstrzymało - oświadczył Trump.

- Szacowano, że zanim wszyscy musieli się rozejść, było tu około 375 tysięcy ludzi, a teraz wciąż jest nas około 150 tysięcy. To najbardziej niezwykła rzecz, jaką ktokolwiek kiedykolwiek widział - dodał.

Donald Trump z żoną Melanią Trump Źródło zdjęcia: EPA/JIM LO SCALZO

- Chcę wam po prostu podziękować. Jest mi bardzo przykro z powodu tych, którzy musieli wyjść i nie mogli już wrócić. Ale wy jesteście wyjątkowymi ludźmi, a nasz kraj jest wyjątkowy - podkreślił Trump.

Donald Trump Źródło zdjęcia: EPA/JIM LO SCALZO

Trump: USA są silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej

W dalszej części swojego przemówienia, Trump mówił o "jednym narodzie, jednej rodzinie z jedną flagą".

- Jesteśmy zrodzeni z odwagi, ognia, ciała i krwi najlepszych i najdzielniejszych ludzi, jakich świat kiedykolwiek wydał. Dziś wieczorem ślubujemy wierność fladze, którą nam dali - opisał.

Trump mówił, że USA są "domem wolności a nasza flaga symbolem najbardziej wyjątkowego narodu na ziemi".- A teraz mamy się lepiej niż kiedykolwiek - ocenił. - Nikt inny nie zrobił tyle dobra, nie pokazał tyle odwagi i nie dokonał takiego postępu jak wy, Amerykanie - dodał.

- Przez 250 lat Stany Zjednoczone były nadzieją, obietnicą i chwałą wśród wszystkich narodów świata. Na całym świecie próbowali nam dorównać, ale nikomu się nie udało - przekonywał. - Z bożą pomocą zawsze będziemy tacy, a nawet lepsi. Będziemy lepsi - dodał.

Zapewnił, że dziś USA są "silniejsze, bardziej wolne, bogatsze, bezpieczniejsze i dumniejsze niż kiedykolwiek wcześniej".

Trump: to, co najlepsze, jeszcze przed nami

Podobnie jak w piątek podczas przemówienia pod górą Rushmore, Trump mówił też o komunizmie i konieczności uchwalenia ustawy Save America Act.

- Ameryka nigdy nie będzie krajem komunistycznym - zadeklarował. - Nasi żołnierze nie walczyli z komunizmem na polach bitew całego świata po to, by to zagrożenie znów podniosło łeb tutaj, w Ameryce. Nie pozwolimy, by do tego doszło. Tego rodzaju zagrożenie trzeba powstrzymać natychmiast, zanim zdąży się rozwinąć. To tak jak z nowotworem: trzeba go wyciąć, i to jak najszybciej - oznajmił prezydent, który w ostatnim czasie kilkukrotnie atakował przeciwników politycznych, nazywając ich "komunistami".

- Ameryka wróciła i chcemy utrzymać jej wielkość - mówił dalej amerykański przywódca. - Dokonamy tego, przyjmując ustawę Save America Act, która przewiduje, że wszyscy wyborcy będą musieli okazać dokument tożsamości, a także przedstawić dowód obywatelstwa. Nie będzie również głosowania korespondencyjnego, z wyjątkiem przypadków choroby, niepełnosprawności, służby wojskowej lub podróży [uprawnionej do głosowania osoby - red.]. Dzięki temu nie będzie już oszustw wyborczych. To bardzo proste - kontynuował prezydent, który od dawna żąda, by republikanie przegłosowali tę ustawę.

Trump przekonywał też Amerykanów, że kraj "dopiero się rozpędza". - To, co najlepsze, jest jeszcze przed nami. To dopiero świt złotej ery Ameryki. W tę 250. rocznicę i Dzień Niepodległości deklarujemy, tak jak uczynili to nasi przodkowie dwa i pół wieku temu, że dla naszego kraju, dla naszych dzieci i dla sprawy wolności wyniesiemy Amerykę na nowy poziom, na poziom, jakiego dotąd nie osiągnęła. Uczynimy ją większą, lepszą i silniejszą, a także będziemy ją kochać jeszcze bardziej - oświadczył Trump.

Amerykański prezydent oddał też hołd bohaterowi wojny w Wietnamie i odznaczonemu Medalem Honoru pułkownikowi Parisowi Davisowi. Na scenę zaprosił również kapitana Kena Schubringa, jednego z ostatnich ocalałych z ataku na Pearl Harbor.

Donald Trump Źródło zdjęcia: EPA/JIM LO SCALZO

Po zakończeniu wystąpienia Trumpa, które trwało około 35 minut, odegrano hymn państwowy i rozpoczął się pokaz fajerwerków, który prezydent USA zapowiadał jako "największy w historii".

USA świętują 250 lat niepodległości USA świętują 250 lat niepodległości Źródło zdjęcia: GRAEME SLOAN/PAP/EPA USA świętują 250 lat niepodległości Źródło zdjęcia: GRAEME SLOAN/PAP/EPA USA świętują 250 lat niepodległości Źródło zdjęcia: JIM LO SCALZO/PAP/EPA USA świętują 250 lat niepodległości Źródło zdjęcia: JIM LO SCALZO/PAP/EPA USA świętują 250 lat niepodległości Źródło zdjęcia: JIM LO SCALZO/PAP/EPA USA świętują 250 lat niepodległości Źródło zdjęcia: GRAEME SLOAN/PAP/EPA USA świętują 250 lat niepodległości Źródło zdjęcia: JIM LO SCALZO/PAP/EPA USA świętują 250 lat niepodległości Źródło zdjęcia: MATTHEW KAMINSKY/PAP/EPA USA świętują 250 lat niepodległości Źródło zdjęcia: MATTHEW KAMINSKY/PAP/EPA USA świętują 250 lat niepodległości Źródło zdjęcia: Aaron Schwartz/PAP/EPA USA świętują 250 lat niepodległości Źródło zdjęcia: MATTHEW KAMINSKY/PAP/EPA USA świętują 250 lat niepodległości Źródło zdjęcia: Aaron Schwartz/PAP/EPA

250-lecie USA. Tłumy Amerykanów w Waszyngtonie

Mimo temperatury sięgającej blisko 39 stopni Celsjusza tysiące Amerykanów zgromadziło się w sobotę po południu w centrum Waszyngtonu, by wspólnie świętować 250. rocznicę niepodległości USA.

- Taka okazja zdarza się tylko raz na 250 lat, tak właśnie sobie to tłumaczę - powiedziała Judy, która w palącym słońcu stała w kolejce do wejścia na teren National Mall.

Amerykanie świętują Dzień Niepodległości Źródło zdjęcia: EPA/MATTHEW KAMINSKY

- To niezwykły dzień dla USA i robimy wszystko, żeby być dobrymi patriotami. Dotrwaliśmy do 250-lecia istnienia naszego kraju i mamy nadzieję, że przetrwa on kolejnych 250 lat. Dlatego znosimy ten upał i jesteśmy tutaj, żeby wziąć udział w obchodach święta Ameryki - powiedziała inna kobieta, Betsy.

W Waszyngtonie temperatura jest bardzo wysoka Źródło zdjęcia: EPA/MATTHEW KAMINSKY

W sobotę temperatura w mieście sięgnęła niemal 39 stopni Celsjusza i pobiła rekord z 1919 roku dla 4 lipca.