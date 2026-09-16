25 lat więzienia za zbrodnie wojenne. Były prezydent Kosowa Hashim Thaci skazany
58-letni Hashim Thaci został skazany w środę za czyny popełnione, gdy był dowódcą Armii Wyzwolenia Kosowa (UCK) podczas regularnego konfliktu zbrojnego z siłami serbskimi w 1998 roku. Szacuje się, że w czasie wojny zginęło około 13 tysięcy osób, głównie Albańczyków, zanim naloty NATO zmusiły Belgrad do wycofania wojsk z Kosowa i oddania kontroli nad prowincją ONZ i NATO.
Specjalna Izba Sądowa do spraw Kosowa orzekła, że Thaci ponosi winę za śmierć 96 przeciwników politycznych oraz osób uznanych za współpracowników serbskich służb bezpieczeństwa zabitych przez UCK w trakcie konfliktu.
Thaci nie przyznał się do winy
Były prezydent Kosowa został także skazany za arbitralne i bezprawne przetrzymywanie 285 osób, torturowanie 303 osób oraz okrutne traktowanie około 50 osób. Sąd stwierdził, że były prezydent "aktywnie uczestniczył w zbrodniach i do nich zachęcał".
Thaci był obecny na sali sądowej w chwili odczytywania wyroku, jednak nie przyznał się do winy. Na poczet kary zaliczono mu okres, który do tej pory spędził w areszcie. Agencja Reuters zaznacza, że przysługuje mu prawo do odwołania się od wyroku. Prokuratura domagała się kary 45 lat pozbawienia wolności.
Ogłoszenie wyroku śledzono z uwagą zarówno w Kosowie, jak i w Serbii, gdzie konflikt z lat 1998-1999 oraz ogłoszenie niepodległości przez kraj w 2008 roku wciąż stanowią źródło napięć.
W Prisztinie - stolicy Kosowa - tysiące ludzi oglądających transmisję z ogłoszenia wyroku na telebimie zareagowało gwizdami i okrzykami: "Thaci, Thaci". Jak relacjonuje Reuters, niektórzy nie kryli łez.
Izba w Hadze. Jaka jest jej funkcja
Specjalna Izba Sądowa do spraw Kosowa jest sądem działającym w ramach kosowskiego systemu sprawiedliwości. Ze względu na wcześniejsze przypadki zastraszania świadków w sprawach dotyczących UCK siedzibę Izby utworzono w Hadze, a w jej skład weszli międzynarodowi sędziowie i prokuratorzy. Jej działalność spotykała się z krytyką ze strony Albańczyków, zarzucających jej stronniczość i próbę podważenia uczciwości walki z siłami serbskimi w Kosowie, które w czasie wojny było jedną z prowincji Serbii, wchodzącej w skład ówczesnej Jugosławii.
Izba powstała niezależnie od nieistniejącego już Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, również z siedzibą w Hadze, który sądził i skazywał głównie serbskich polityków, urzędników i wojskowych za zbrodnie popełnione w wojnach w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie oraz Kosowie.
Kosowo ogłosiło niepodległość w 2008 roku. Serbia jej nie uznaje, a wraz z nią między innymi Rosja i Chiny - stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Polska jest wśród państw uznających niepodległość kraju.