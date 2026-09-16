Świat 25 lat więzienia za zbrodnie wojenne. Były prezydent Kosowa Hashim Thaci skazany Oprac. Kamila Grenczyn |

Były prezydent Kosowa Hashim Thaci usłyszał wyrok 25 lat więzienia za zbrodnie wojenne Źródło wideo: REUTERS / KOSOVO SPECIALIST CHAMBERS Źródło zdj. gł.: JERRY LAMPEN/PAP

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58-letni Hashim Thaci został skazany w środę za czyny popełnione, gdy był dowódcą Armii Wyzwolenia Kosowa (UCK) podczas regularnego konfliktu zbrojnego z siłami serbskimi w 1998 roku. Szacuje się, że w czasie wojny zginęło około 13 tysięcy osób, głównie Albańczyków, zanim naloty NATO zmusiły Belgrad do wycofania wojsk z Kosowa i oddania kontroli nad prowincją ONZ i NATO.

Specjalna Izba Sądowa do spraw Kosowa orzekła, że Thaci ponosi winę za śmierć 96 przeciwników politycznych oraz osób uznanych za współpracowników serbskich służb bezpieczeństwa zabitych przez UCK w trakcie konfliktu.

Hashim Thaci Źródło zdjęcia: JERRY LAMPEN/PAP

Thaci nie przyznał się do winy

Były prezydent Kosowa został także skazany za arbitralne i bezprawne przetrzymywanie 285 osób, torturowanie 303 osób oraz okrutne traktowanie około 50 osób. Sąd stwierdził, że były prezydent "aktywnie uczestniczył w zbrodniach i do nich zachęcał".

Thaci był obecny na sali sądowej w chwili odczytywania wyroku, jednak nie przyznał się do winy. Na poczet kary zaliczono mu okres, który do tej pory spędził w areszcie. Agencja Reuters zaznacza, że przysługuje mu prawo do odwołania się od wyroku. Prokuratura domagała się kary 45 lat pozbawienia wolności.

Tysiące osób w Prisztinie śledziło ogłoszenie wyroku wobec byłego prezydenta Kosowa Hashima Thaciego Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ARBEN LLAPASHTICA

Ogłoszenie wyroku śledzono z uwagą zarówno w Kosowie, jak i w Serbii, gdzie konflikt z lat 1998-1999 oraz ogłoszenie niepodległości przez kraj w 2008 roku wciąż stanowią źródło napięć.

W Prisztinie - stolicy Kosowa - tysiące ludzi oglądających transmisję z ogłoszenia wyroku na telebimie zareagowało gwizdami i okrzykami: "Thaci, Thaci". Jak relacjonuje Reuters, niektórzy nie kryli łez.

Tysiące osób w Prisztinie śledziło ogłoszenie wyroku wobec byłego prezydenta Kosowa Hashima Thaciego Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ARBEN LLAPASHTICA

Izba w Hadze. Jaka jest jej funkcja

Specjalna Izba Sądowa do spraw Kosowa jest sądem działającym w ramach kosowskiego systemu sprawiedliwości. Ze względu na wcześniejsze przypadki zastraszania świadków w sprawach dotyczących UCK siedzibę Izby utworzono w Hadze, a w jej skład weszli międzynarodowi sędziowie i prokuratorzy. Jej działalność spotykała się z krytyką ze strony Albańczyków, zarzucających jej stronniczość i próbę podważenia uczciwości walki z siłami serbskimi w Kosowie, które w czasie wojny było jedną z prowincji Serbii, wchodzącej w skład ówczesnej Jugosławii.

Izba powstała niezależnie od nieistniejącego już Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, również z siedzibą w Hadze, który sądził i skazywał głównie serbskich polityków, urzędników i wojskowych za zbrodnie popełnione w wojnach w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie oraz Kosowie.

Kosowo ogłosiło niepodległość w 2008 roku. Serbia jej nie uznaje, a wraz z nią między innymi Rosja i Chiny - stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Polska jest wśród państw uznających niepodległość kraju.