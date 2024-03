Sekretarz stanu USA przypomniał we wtorkowym oświadczeniu słowa Madeleine Albright, która ćwierć wieku temu oznajmiła, że do NATO dołączyły trzy dumne demokracje: Polska, Czechy i Węgry, kraje, które udowodniły, że są w stanie sprostać obowiązkom członka Sojuszu, by podtrzymywać wartości i bronić interesów NATO.