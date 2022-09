Joe Biden wspominał ofiary ataków z 11 września. "Będziemy utrzymywać pamięć o wszystkich życiach, które odebrano"

Jak mówił, mija 21 lat, a "nigdy nie zapomnieliśmy". - Będziemy utrzymywać pamięć o wszystkich tych życiach, które odebrano - podkreślał. Jego zdaniem "ta pamięć pomoże nam uleczyć rany, ale może też otworzyć ból, sprawić, że wrócimy do tamtej chwili, do smutku".

Wspominał przesłanie do Amerykanów od ówczesnej brytyjskiej królowej Elżbiety II, która przekonywała, że "smutek jest ceną, którą płacimy za miłość". - Wszyscy doświadczamy tego smutku. I tego dnia, gdy cena zdaje się być tak wielka, moja małżonka i ja pamiętamy o was wszystkich. Uderzyło nas to wtedy, tego pięknego poranka, kiedy powietrze wypełniło się dymem, pojawiły się syreny, a potem doniesienia. Doniesienia o tych, których straciliśmy, doniesienia o ogromnym heroizmie - kontynuował prezydent USA.

Biden podkreślał przy tym, że "to, czego nigdy zmienić nie będziemy chcieli, to jest duch tego narodu". W tym kontekście wspominał pasażerów maszyny, którzy udaremnili jeden z ataków. W ocenie prezydenta wtedy właśnie "zobaczyliśmy, z czego tak naprawdę zrobieni są Amerykanie". Jak wskazywał, byli to zwykli obywatele, którzy "powiedzieli: nie, nie pozwolimy na to, którzy ryzykowali i stracili życie, aby nie zginęło więcej niewinnych".