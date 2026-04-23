Świat Nietypowy protest w Waszyngtonie. 20 tysięcy pluszowych misiów Oprac. Mikołaj Stępień |

Ewakuacja ukraińskich dzieci. Wideo archiwalne Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Aktywiści z Razom for Ukraine i innych proukraińskich organizacji ułożyli w parku National Mall, między Kapitolem i pomnikiem George'a Waszyngtona, 20 tysięcy różnokolorowych pluszowych misiów. Utworzyły napis: "Putin porwał 20 tysięcy ukraińskich dzieci. Sprowadźcie je z powrotem".

- To największy przypadek zaginięcia dzieci od II wojny światowej. A ponieważ jest to delikatna sprawa, szukaliśmy sposobu, by przedstawić tę historię w odpowiedni sposób - wyjaśniła organizatorka akcji Kateryna Pawlewycz.

Instalacja z pluszowych misiów w Waszyngtonie Źródło: Anna Moneymaker/Getty Images

Pluszowe misie dla Ukrainy. Mają trafić do innych miast

- Ta instalacja przypomina nam, że Rosja jest państwem terrorystycznym. Oni są zbrodniarzami. Nie przeciwnikami, nie wojownikami, ale zbrodniarzami, którzy popełnili najcięższe zbrodnie wojenne. Zasługują na sprawiedliwość i rozliczenie, zasługują na objęcie najcięższymi sankcjami, jakie istnieją - mówiła ambasadorka Ukrainy w Waszyngtonie Olha Stefaniszyna.

Washington. 20,000 teddy bears. Each representing a Ukrainian child abducted by Russia. Our message is loud and clear: BRING KIDS BACK. Special thanks to @AmericaforUA, @UnitedHelpUA, St. Gabriel Institute, and all our wonderful volunteers who helped build this installation 💙💛 pic.twitter.com/P3xwKdvo5v — Razom for Ukraine 🇺🇸🤝🇺🇦 (@razomforukraine) April 23, 2026 Rozwiń

Przekonywała też, że ze względu na udział rosyjskich firm energetycznych w procederze uprowadzania i indoktrynacji ukraińskich dzieci w Rosji każdy, kto kupuje rosyjskie surowce, przyczynia się do tej zbrodni.

Czwartkowa akcja była częścią organizowanego przez proukraińskie środowiska tygodnia działań na rzecz Ukrainy. Jak powiedziała rzeczniczka Razom for Ukraine Kateryna Lisunowa, instalacja z pluszowymi misiami trafi później do innych miast, by zwracać uwagę na tragedię ukraińskich dzieci.

W negocjacje dotyczące powrotu ukraińskich dzieci, które zostały uprowadzone do Rosji, zaangażowała się Melania Trump, małżonka prezydenta USA Donalda Trumpa. Pisała w tej sprawie do Władimira Putina.

OGLĄDAJ: TVN24