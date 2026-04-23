Świat

Nietypowy protest w Waszyngtonie. 20 tysięcy pluszowych misiów

Instalacja z pluszowych misiów w Waszyngtonie
Ewakuacja ukraińskich dzieci. Wideo archiwalne
Źródło: Reuters Archive
W Waszyngtonie stanęła instalacja składająca się z tysięcy pluszowych misiów. Symbolizuje dzieci porwane z Ukrainy w wyniku rosyjskiej inwazji. - Przypomina nam, że Rosja jest państwem terrorystycznym - komentowała ambasadorka Ukrainy w USA.

Aktywiści z Razom for Ukraine i innych proukraińskich organizacji ułożyli w parku National Mall, między Kapitolem i pomnikiem George'a Waszyngtona, 20 tysięcy różnokolorowych pluszowych misiów. Utworzyły napis: "Putin porwał 20 tysięcy ukraińskich dzieci. Sprowadźcie je z powrotem".

- To największy przypadek zaginięcia dzieci od II wojny światowej. A ponieważ jest to delikatna sprawa, szukaliśmy sposobu, by przedstawić tę historię w odpowiedni sposób - wyjaśniła organizatorka akcji Kateryna Pawlewycz.

Pluszowe misie dla Ukrainy. Mają trafić do innych miast

- Ta instalacja przypomina nam, że Rosja jest państwem terrorystycznym. Oni są zbrodniarzami. Nie przeciwnikami, nie wojownikami, ale zbrodniarzami, którzy popełnili najcięższe zbrodnie wojenne. Zasługują na sprawiedliwość i rozliczenie, zasługują na objęcie najcięższymi sankcjami, jakie istnieją - mówiła ambasadorka Ukrainy w Waszyngtonie Olha Stefaniszyna.

Przekonywała też, że ze względu na udział rosyjskich firm energetycznych w procederze uprowadzania i indoktrynacji ukraińskich dzieci w Rosji każdy, kto kupuje rosyjskie surowce, przyczynia się do tej zbrodni.

Czwartkowa akcja była częścią organizowanego przez proukraińskie środowiska tygodnia działań na rzecz Ukrainy. Jak powiedziała rzeczniczka Razom for Ukraine Kateryna Lisunowa, instalacja z pluszowymi misiami trafi później do innych miast, by zwracać uwagę na tragedię ukraińskich dzieci.

W negocjacje dotyczące powrotu ukraińskich dzieci, które zostały uprowadzone do Rosji, zaangażowała się Melania Trump, małżonka prezydenta USA Donalda Trumpa. Pisała w tej sprawie do Władimira Putina.

pc

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Anna Moneymaker/Getty Images

Olsztyn

